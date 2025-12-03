Oprirea centralei de la Brazi crește tensiunea pe piața energiei. Hidrocentralele acoperă temporar deficitul

03-12-2025 | 19:38
Oprirea centralei de la Brazi vine într-un moment deja tensionat, dacă ne referim la prețul energiei electrice.

Ștefana Todică

În România, la fel ca în toată regiunea, tarifele sunt mai mari, pentru că panourile fotovoltaice și eolienele au produs mai puțin.

Pentru moment, producția de energie de la Brazi este înlocuită cu importuri, iar miercuri seară a mai fost pornit un grup pe cărbune, la Rovinari. Responsabilii dau asigurări că niciun consumator nu va fi afectat.

Centrala de la Brazi ar urma să fie pusă în funcțiune etapizat de la începutul săptămânii viitoare. Are o capacitate de producție de 4% din totalul național, însă poate ajunge la 10% din consumul de energie în momentele de vârf.

Hidroelectricitatea acoperă temporar deficitul

Minusul a fost acoperit temporar de o producție mai mare a hidrocentralelor, care miercuri după-amiază au ajuns aproape la jumătate din producția totală a țării. Astfel, importurile nu au fost mult mai mari decât de obicei.

De asemenea, a fost pornit încă un grup pe cărbune, la Rovinari, parte din Complexul Energetic Oltenia.

Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei: „Vă garantez că nu va fi impactat niciun consumator, nici din punct de vedere al nealimentării, nici din punctul de vedere al prețurilor care în momentul de față sunt niște prețuri absolut normale pe tot ce înseamnă piața europeană.”

Totuși, oprirea temporară a centralei de la Brazi vine într-un context în care prețurile sunt deja ridicate pe bursă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pe piața pentru ziua următoare, prețul mediu al zilei ajunge la 164 de euro pe megawatt oră în România, aproape de prețurile din țările din jur, din Germania, dar sub nivelul din Polonia. În urmă cu o lună, în România prețul era cu 30% mai mic. Suntem în această situație pentru că zilele sunt mai puțin însorite în toată regiunea, iar producția de energie fotovoltaică e mai mică. La fel și cea eoliană, pentru că nici vântul nu a prea bătut.”

Impactul asupra facturilor

Astfel de perioade cu șocuri nu se reflectă însă direct în facturile pe care le plătim lunar pentru electricitate. Prețul din contract este stabilit pentru un an și reprezintă de fapt o medie.

Alina Arsani, expert energie, EPG: „Fiecare furnizor își asumă în prețul pe care îl stabilește în contractul de un an cu consumatorul faptul că există posibilitatea unor șocuri în sistem. Nu va fi un impact asupra lor, dar sigur va fi un impact asupra furnizorilor, asupra portofoliilor lor, asupra consumatorilor mari de energie.”

Prognozele meteo arată că în zilele următoare vântul se va intensifica, iar producția de energie eoliană va crește. Iar odată cu repunerea în funcțiune a centralei de la Brazi, prețurile ar urma astfel să mai coboare, spun specialiștii.

Dată publicare: 03-12-2025 19:11

