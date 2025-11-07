Mascații au descins în zeci de noi locații. Aproape 1.000 de percheziții în operațiunea-mamut „Jupiter 4”

Operaţoiunea „Jupiter 4” derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, continuă în cea de-a cincea zi, cu 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii.

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii „JUPITER 4”, astăzi, 7 noiembrie, se desfăşoară 24 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 88 de percheziţii domiciliare, în mai multe judeţe ale ţării. Aceste activităţi au ca scop identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societăţii”, transmite, vineri, Parchetul General.

Dosarele instrumentate vizează infracţiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciune, şantaj, delapidare,infracţiuni privind Codul fiscal, infracţiuni de corupţie, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă neletală, fără drept, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, infracţiuni privind regimul deşeurilor, braconaj piscicol, furt calificat, infracţiuni la regimul jocurilor de noroc.

De asemenea, sunt investigate faptele privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, contrabandă calificată şi uz de armă neletală, fără drept.

„Operaţiunea JUPITER 4 demonstrează cooperarea fermă a instituţiilor statului pentru apărarea legalităţii, protejarea resurselor publice şi consolidarea unui climat social bazat pe integritate, responsabilitate şi respect pentru normele juridice”, arată procurorii.

Aceştia au precizat că aproximativ o mie de descinderi au avut loc de la începutul săptămânii.

Tranzacţii cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră

Şapte dintre percheziţiile făcute, vineri, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, într-un dosar care vizează delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro.

Potrivit procurorilor, persoanele cu funcţii de conducere din cadrul societăţii comerciale au acţionat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entitaţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii, acestea din urmă fiind implicate şi în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum şi contracte de împrumut fictive.

