Continuă exodul refugiaților ucraineni către țara noastră

Oamenii au fost preluați de la vămile din Siret sau Sighetu Marmației, și transportați de voluntari în gări sau aeroporturi, de unde să poată lua drumul spre Occident.

Cei mai multi dintre refugiații sosiți la Oradea veneau din Kievul bombardat. Ei s-au aflat printre norocoșii care, dupa ore si ore de asteptare, au apucat să treacă vama pe jos.

Refugiată: „Suntem foarte speriați. Ne-am adăpostit în subsoluri, prin buncăre. Dar Putin este complet nebun. Omoară familii întregi, împușcă copii, iar soldații lui sunt, de asemenea, nebuni, dar spiritul nostru ucrainean este mai puternic. Vom lupta până la moarte.”

Refugiată: „Am plecat din cauza situației din țara noastra. Avem copii mici și credem că e mai sigur pentru ei să fim aici, în Europa. Trebuie să oprim, toată Europa trebuie să oprească agresiunea rusă. Soții noștri sunt acolo, în Ucraina, și vor face tot ce pot să o salveze."

Refugiații spun că, pentru ei, a fost aproape un miracol că au scăpat din infernul de la ei din țară, și sunt recunoscători că au găsit aici atâta înțelegere și ajutor necondiționat.

Refugiată: „Aici, în România, am avut un adăpost peste noapte complet gratis. Mi-au făcut până și un pașaport pentru pisica mea."

Refugiată: „Cam greu am plecat, deoarece s-a închis aproape totul, dar am apucat. Pur și simplu am avut succes. Și tare ne-am bucurat, nu ne-am așteptat că așa de bine ne-am întâlnit aici. Foarte mulți nu cred că se poate așa ceva, să îi întâlnească așa bine."

Refugiată: „Le mulțumim și îi sărutăm pe toți românii, pentru că au dovedit că au o inimă mare iar noi îi simțim aproape de sufletele noastre. De ce au rușii altfel de suflete, asta nu înțeleg."

Ucrainiencele au fost preluate de la vama Sighet de voluntari, plecați cu mașinile proprii să dea o mână de ajutor.

Dragoș Drobotă: „Și acum este nevoie de tranzit de la vămi către Oradea, Satu-Mare, Timișoara."

15 refugiați, sosiți aseară din Kiev, a plecat din Oradea spre Viena cu trenul, în această dimineață. Tot cu trenul vor pleca alții spre Budapesta, iar spre Cehia, cu autocarul.