”One Floreasca City”, blocat în instanță. Proiect de 100 milioane €, cu 3 blocuri turn

Un proiect imobiliar de peste 100 de milioane de euro, care presupune construirea a trei blocuri turn, a unei clădiri de birouri şi a unui hypermarket în cartierul Floreasca, a fost blocat de cei care stau în zonă.

Deranjaţi de zgomot şi de înălţimea viitoarelor construcţii, aceştia au dat dezvoltatorul în judecată şi au câştigat, în prima instanţă. Decizia a fost luată de Tribunalul Bucureşti, la cererea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, care i-a reprezentat pe oameni. În replică, grupul care se ocupă de proiect a anunţat că are toate autorizaţiile şi că va face recurs.

Apartamente de lux, spaţii de birouri şi un hypermarket construit de la zero, chiar pe locul fostei hale Ford. Aşa ar urma să arate complexul One Floreasca City, în care dezvoltatorii au investit peste 100 de milioane de euro. Revoltaţi însă de apariţia accestor clădiri, care ar duce atât la creşterea traficului, cât şi a zgomotului, cetăţenii din zonă au cerut sprijinul Asociaţiilor Salvaţi Bucureştiul şi SOS Oraşul.

Împreună i-au dat în judecată pe investitori, pe reprezentanţii Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe cei ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului şi nu în ultimul rând pe primarul Capitalei, Gabriela Firea.

Locatar: ”Ceea ce ne deranjează cel mai mult este înălţimea la care se construieşte. Ar atrage zilnic un număr de peste 2000 de angajaţi. Traficul nu ar face faţă."

Nicușor Dan, președintele Asociației Salvați Bucureștiul: "Am mers în instanţă, am contestat PUZ-ul din 2011, Acordul de Mediu din 2017 şi Autorizaţia de Construire din 2018. E deja un cartier supra-aglomerat şi patru imobile foarte mari nu fac decât să aglomereze în plus."

Cei care au contestat proiectul susţin că, după decizia din prima instanţă, lucrările ar trebui oprite. De cealaltă parte, compania ONE UNITED PROPERTIES a anunţat că are toate autorizaţiile prevăzute de lege, aşa că nu opreşte construcţia şi va face recurs:

„Pentru proiectul imobiliar(...) a fost obținută autorizația de construire nr. 631/1663880 emisă de Primarul Municipiului București. (...) Până în prezent, această autorizație de construire nu a fost contestată nici la autoritatea emitentă și nici în instanță, bucurându-se astfel, în continuare, de prezumție de legalitate."

Dezvoltatorul a cedat municipalităţii şi o suprafaţă de 1000 de metri pătraţi, lucru ce va permite, printre altele, lărgirea Căii Floreasca de la patru la şase benzi.

Dacă dezvoltatorii proiectului vor câştiga în instanţă, în locul acestui şantier se vor înălța trei blocuri - două de câte 15 etaje, iar unul de 20 etaje. În proiect apare şi o clădire de birouri, de 16 etaje, dar şi un spaţiu comercial.