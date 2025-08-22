Bătaie cu răngi și bâte într-o benzinărie din Tecuci. Patru bărbați cu răni grave au fost prinși, alți nouă identificați

Bătaie ca-n filme într-o benzinărie din Tecuci. Mai mulți bărbați au fost filmați de un trecător cu telefonul mobil în timpul încăierării.

Scandalul ar fi izbucnit între două grupuri din Focșani care se pare că aveau de mai multă vreme conflicte. Când s-au întâlnit în Tecuci, cearta dintre ei a degenerat și indivizii s-au luat la bătaie, cu răngi și bâte.

Când a intervenit poliția, alertată printr-un apel la 112 de un angajat al stației, bătăușii au încercat să fugă.

Patru bărbați cu răni grave au fost prinși de oamenii legii în benzinărie, iar ceilalți nouă au fost identificați și vor fi audiați.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

