Țările de Jos nu se mai împotrivesc aderării României la spațiul Schengen, dar se opun intrării Bulgariei

Țările de Jos se opun în continuare intrării Bulgariei în zona de securitate Schengen, în schimb România și Croația sunt pregătite să acceadă, a declarat vineri Eric van der Burg, secretar de stat în Guvernul Țărilor de Jos, informează presa olandeză.

Bulgaria nu îndeplinește încă aceste condiții, a adăugat el.

Cu toate acestea, Comisia Europeană consideră că toate cele trei state membre ale UE s-au supus cerințelor. Parlamentul European împărtășește și el această opinie. Țările de Jos este unul dintre puținele state care încă se mai opune aderării Bulgariei în spațiul Schengen.

Pe 8 decembrie subiectul va fi repus pe agenda consultărilor dintre miniștrii statelor membre UE, la Bruxelles.

Premierul României a reacționat la scurt timp la anunțul Țărilor de Jos, printr-o postare pe Twitter.

PM @NicolaeCiuca: Welcoming the ???????? Government’s recognition of ????????’s readiness to join #Schengen as a key step towards achieving this goal, made possible through dialogue&cooperation. NL is a valued partner of our country. We are determined to continue working together. @MinPres