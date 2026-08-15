Oficial: România a depus cererea de plată nr. 5 din PNRR. Țara noastră va primi 2,84 miliarde de euro

"Ieri seară, la ora 20:00, România a depus oficial cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare totală de 2,84 miliarde euro. CP5 include 75 de ţinte şi jaloane (21 de reforme, 54 de investiţii), cumulând în valoare netă 1,65 miliarde euro bani europeni nerambursabili (granturi) şi 433 milioane euro pe componenta de împrumut. Este penultima cerere de plată din PNRR. Cu această depunere, ajungem la 78% absorbţie pe partea de granturi. Când am preluat mandatul, anul trecut, eram la 47% - acumulat în 4 ani şi jumătate", a scris Pîslaru, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, în ultimul an, la absorţia fondurilor s-au adăugat 31 puncte procentuale şi a fost păstrată integral alocarea de 13,57 miliarde euro pe granturi.

România are alocate prin PNRR 21,41 miliarde de euro

"După transmiterea cererii de plată de către colegii din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (cărora le mulţumesc din nou), am mers la Ministerul Muncii, unde am rămas până după miezul nopţii cu echipa să lucrăm la proiectul salarizării unitare. Le mulţumesc, de asemenea, şi colegilor de la Ministerul Muncii", a precizat Pîslaru, care asigură interimatul şi la Ministerul Muncii.

Planul de Redresare şi Rezilienţă al României este finanţat cu 21,41 miliarde euro, din care 13,57 miliarde euro sub formă de granturi şi 7,84 miliarde euro sub formă de împrumuturi.