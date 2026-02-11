Proiectul este derulat de compania Hanwha Aerospace, care are un contract de aproape un miliard de dolari, pentru dotarea armatei noastre. În paralel, se pregătesc și alte achiziții majore, care vor fi finanțate prin programul SAFE al Uniunii Europene.

Fabrica se va întinde pe o suprafață de 180 de mii de metri pătrați și va include linii de asamblare, facilități de testare și laboratoare de cercetare. Producția locală ar putea genera până la 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte, spun sud-coreenii de la Hanwha. Zeci de firme românești ar putea deveni furnizorii acestui centru.

Jae-il Son, CEO Hanwha Aerospace: „Vom transforma România într-un pilon important al lanțului global de aprovizionare în industria de apărare.”

Obuzierul autopropulsat K9 mai este numit și Thunder – „Tunetul”, pentru rata de foc ridicată, de până la 9 lovituri pe minut, la distanțe de peste 40 km.

Vehiculele K10 transportă și realimentează eficient, cu muniție, chiar și în condiții dificile de luptă. Mentenanța acestor sisteme se va face tot la noi, în Dâmbovița.

General-lt Ciprian Marin, Șeful Statului Major al Forțelor Terestre: „În acest moment avem contractul încheiat pentru 3 batalioane și un anumit grafic de livrare.”

Pe de altă parte, Ministerul Apărării primește, prin programul SAFE, aproximativ 10 miliarde de euro, pentru alte achiziții.

Ambrozie Irineu Darău, ministrul economiei: „Până la sfârșitul lunii mai ar trebui să existe o finalizare a contractelor, contracte care în anumite cazuri vor include companii, în alte cazuri vor include și guverne.”

România va cumpăra, în parteneriat cu Franța, rachete Mistral. Iar împreună cu Germania, sisteme de apărare antiaeriană pentru completarea Patriot.

Și mașinile de luptă pentru infanterie vor fi finanțate prin mecanismul SAFE.