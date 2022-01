Obiectul pe care toată lumea îl credea dispărut a revenit la modă. Piața de vinil este în continuă creștere

Pro TV

Se schimba lucrurile în muzică. 2021 a înregistrat un record al vânzărilor de viniluri. Cinci milioane de copii au fost vândute în toată lumea, o cifră care nu a mai fost atinsă de la începutul anilor '90.

Cererea pentru acest format este mult mai mare decât capacitatea de producție, spun specialiștii. Și în Romania există tot mai mulți colecționari de viniluri, iar surpriza este că unii dintre ei sunt foarte tineri.

David are 24 de ani și colecționează discuri de la 18 ani. Pasiunea i-a fost insuflată de bunicul său.

David Pălan, colecționar: „Cu banii putini pe care-i aveam în studenție, aveam și un pick up de la bunicul meu, am hotărât să ascult muzica în cea mai bună formă. Am în total, de la bunicul meu, cele de muzică clasică și cu cele cumpărate din magazine, am ajuns undeva la 470 de plăci. Pe măsură ce colecționezi, ajungi să urmărești nu numai artistul, cât și casa de discuri care scoate acele plăci și, explorând casa de discuri, ajungi să cunoști artiști moderni pe care nu îi auzi la radio sau pe Youtube. Orizonturile se deschid, gusturile se diversifică. Sunt destul de scumpe, dar calitatea lor e uimitoare, ajungi să auzi note pe care nu le auzi în mod normal dacă pui pe Youtube sau Spotify.”

Peste cinci milioane de discuri de vinil au fost vândute în 2021 - în creștere cu 8% față de anul precedent, marcând al 14-lea an consecutiv de creștere pentru acest format, arată British Phonographic Industry.

Reporter: „Sunteți colecționar?”

Colecționar: „Da, îmi place să adun viniluri.”

Reporter: „Ce număr de discuri aveți acasă?”

Colecționar: „Nu stiu, câteva sute. Toate genurile, dar ascult predominant jazz. E o amintire până la urma de ce aveai înainte și ce nu aveai la îndemână, în urmă cu nu stiu cați ani”.

Ciprian Tufan, proprietarul unui magazin de muzică: „Acest format de ceva ani a început să devină din ce în ce mai căutat. Ca să vă faceți o idee, în lume aceasta piață de viniluri are o cerere de două ori mai mare decât posibilitatea de manufacturare și, de exemplu, 30, ultimul al lui Adele, a însemnat practic peste 500.000 copii. Eu mă ocup de mult timp de acest domeniu. Am văzut o grămadă de persoane care vin și revin cu drag să își cumpere viniluri. Cunosc colecționari din țoață Romania care au foarte multe viniluri și au foarte mulți bani băgați în aparatură și în viniluri, dar ce mă bucura e că văd tineri care încep să descopere acest format".

Între cele mai importante vânzări ale anului 2021 se află Adele, dar și noul album al veteranilor ABBA. Pe de alta parte, vânzările de CD-uri, suportul care a detronat vinilul la sfârșitul anilor '80, au continuat să scadă.