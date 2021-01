Dorul de natură i-a făcut pe români mai atrași de florile de apartament. Cum sunt achiziționate plantele rare

În lunile de restricţii, dorul de natură i-a făcut pe mulţi să-şi tranforme apartamentele în grădini botanice.

Pereţii au devenit perdele verzi, becurile clasice au fost înlocuite cu lumini de creştere, iar numărul de flori din locuinţe multe minuscule a escaladat rapid.

Mia a fondat un grup de Facebook destinat celor care fac schimb de plante. Şi datorită ei, oameni care nu aveau deloc flori în apartament ori aveau foarte puţine, au ajuns la zeci, poate chiar sute de ghivece. Mai mult decât atât în funcţie de tipul de plantă, au început să înveţe diverse trucuri pentru îngrijire.

Mia, administrator "Schimb de Plante": "Fiecare om poate să pună o plantă şi să întrebe ce problemă are. De multe ori, pe net, am descoperit sfaturi care sunt contradictorii. Nu ştii ce să faci cu ea, iar oamenii care au plante ştiu toată arhitectură din spatele lor."

În cele mai multe cazuri schimbarea s-a petrecut în perioada stării de urgenţă, când oamenii s-au trezit între 4 pereţi fără acces la aer curat. Aşa că şi-au adus natura la ei acasă. De la plante la lumini speciale pentru creşterea lor, umidificatoare şi chiar picturi pe pereţi.

Mia: "Am văzut că am un perete care nu este bătut de lumină şi am zis să pictez. Am luat vopsea lavabilă, pigmenţi, am găsit o poză pe internet şi am pus-o acolo."

Există şi categoria celor care au dus pasiunea pentru plante la un alt nivel: rarităţile.

O monstera borsigiana albo variegata, pe scurt, albo, e cea mai vânată plantă rară. O singură frunză pleacă de la aproximativ 30-40 euro şi o plantă întreaga poate ajunge şi la careva sute de euro, în funcţie de dimensiune.

Pentru plante rare însă, există un alt grup pe reţeaua de socializare. Acolo, de regulă, se organizează licitaţii, iar membrii fac schimb de informaţii mult mai aprofundate, legate de botanică.