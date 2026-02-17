Ce aruncă românii în canalizare. Stația de epurare din Brașov s-a blocat

„Pare greu de crezut că un şerveţel umed poate afecta o întreagă activitate, un întreg proces. Pare greu de crezut că un ambalaj atât de atrăgător pentru orice client, de obicei cu un chip de bebeluş zâmbitor şi luminos pe cutie, poate crea o problemă majoră pentru comunitate, poate bloca utilaje sau pompe din Staţia de Epurare. Acest lucru se întâmplă mai des decât ne putem imagina”, au transmis, marţi, reprezentanţii Companiei Apa Braşov.
Potrivit acestora, în ultimele zile, Staţia de epurare Braşov a fost asediată de un volum foarte mare de şerveţele umede, care a afectat randamentul procesului.
„Curăţarea grătarelor sau a pompelor nu se poate face decât manual, prin efortul colegilor noştri. Staţiile de Epurare sunt componente esenţiale ale unui ansamblu complex de instalaţii care contribuie la protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului, prin tratarea şi curăţarea apelor uzate”, a mai transmis sursa citată.
Potrivit reprezentanţilor companiei de furnizare a apei, ”dacă fiecare din noi nu ar arunca şerveţele umede în toaletă, staţia de epurare nu ar arăta ca în pozele noastre”.
„Facem un apel către dumneavoastră şi vă reamintim să nu aruncaţi în toaletă următoarele obiecte:
- Şerveţele umede sau hârtie igienică umedă
- Absorbante
- Ulei utilizat la gătit
- Ambalaje de plastic sau scutece de unică folosinţă”, au mai transmis reprezentanţii companiei.