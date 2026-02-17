Ce aruncă românii în canalizare. Stația de epurare din Brașov s-a blocat

„Pare greu de crezut că un şerveţel umed poate afecta o întreagă activitate, un întreg proces. Pare greu de crezut că un ambalaj atât de atrăgător pentru orice client, de obicei cu un chip de bebeluş zâmbitor şi luminos pe cutie, poate crea o problemă majoră pentru comunitate, poate bloca utilaje sau pompe din Staţia de Epurare. Acest lucru se întâmplă mai des decât ne putem imagina”, au transmis, marţi, reprezentanţii Companiei Apa Braşov.

Potrivit acestora, în ultimele zile, Staţia de epurare Braşov a fost asediată de un volum foarte mare de şerveţele umede, care a afectat randamentul procesului.