După cum notează Reuters, șeful departamentului a făcut această declarație pe fondul relatărilor conform cărora țările au efectuat schimburi de atacuri asupra navelor, în cadrul luptei pentru controlul Strâmtorii Ormuz.

Anterior, armata americană a susținut că a distrus șase ambarcațiuni iraniene, precum și rachete de croazieră și drone, după ce președintele american Donald Trump a anunțat „Proiectul Libertate”. De asemenea, s-a relatat că Iranul a atacat două distrugătoare americane în Strâmtoarea Ormuz.

În plus, pe 4 și 5 mai, Emiratele Arabe Unite au raportat că Iranul a lansat rachete și drone asupra rafinăriilor. Emiratele Arabe Unite sunt un aliat cheie al SUA în regiune.

„Nu căutăm un conflict”, a declarat Hegseth într-o conferință de presă.

„Încetarea focului este cu siguranță valabilă, dar vom monitoriza situația foarte, foarte atent.”

La rândul său, președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Kane, a declarat că, de la declararea armistițiului pe 7 aprilie, Iranul a încălcat armistițiul de mai multe ori: forțele iraniene au deschis focul asupra navelor comerciale și a navelor americane și au confiscat, de asemenea, două nave portcontainer.

Cu toate acestea, a spus el, aceste atacuri „nu au atins în acest stadiu pragul care ar duce la o reluare a ostilităților la scară largă”.