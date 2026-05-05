Acord militar. România devine a doua țară din lume, după Marea Britanie, care primește acces la sistemul antidronă al SUA

România devine a doua țară din lume cu acces la sistemul antidronă al SUA, a anunțat marți Ambasada României la Washington.

”România a semnat un nou acord cu Statele Unite axat pe drone și sisteme de contradronă, marcând un pas important în sporirea securității naționale și regionale.

Prin acest parteneriat, România devine doar a doua țară după Marea Britanie care obține acces în timp real la platforma SUA Counter-UAS Marketplace, îmbunătățind semnificativ capacitatea de a monitoriza și răspunde amenințărilor aeriene”, au scris reprezentanții ambasadei române, pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice din SUA.