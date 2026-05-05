Acord militar. România devine a doua țară din lume, după Marea Britanie, care primește acces la sistemul antidronă al SUA

România devine a doua țară din lume cu acces la sistemul antidronă al SUA, a anunțat marți Ambasada României la Washington.
”România a semnat un nou acord cu Statele Unite axat pe drone și sisteme de contradronă, marcând un pas important în sporirea securității naționale și regionale.
Prin acest parteneriat, România devine doar a doua țară după Marea Britanie care obține acces în timp real la platforma SUA Counter-UAS Marketplace, îmbunătățind semnificativ capacitatea de a monitoriza și răspunde amenințărilor aeriene”, au scris reprezentanții ambasadei române, pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice din SUA.
Rol ”tot mai mare al României ca partener strategic de încredere” al SUA
”Acordul vine într-un context mai larg al evoluției provocărilor de securitate în regiunea Mării Negre și reflectă angajamentul comun față de inovare, interoperabilitate și capacități de reacție rapidă în cadrul NATO.
Dincolo de implicațiile sale imediate în apărare, inițiativa evidențiază, de asemenea, rolul tot mai mare al României ca partener strategic de încredere și contribuitor activ la securitatea colectivă pe flancul estic al NATO”, se mai arată în postarea Ambasadei României.
Acordul militar dintre România și SUA a fost încheiat la scurt timp după cele mai grave incidente de la izbucnirea războiului rus din Ucraina: două drone ale Rusiei cu explozibili la bord au căzut în orașul Galați, respectiv județul Tulcea.
