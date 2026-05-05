„Nu există patologie pe care fumatul să nu o poată da. Dacă luăm toate literele din alfabet, fumatul poate să dea fiecare boală care începe cu acele litere, din nefericire. Dacă un tânăr se apucă la 14-16 ani de fumat, după 10-12 ani are un grad de emfizem, deci dezvoltă BPOC, o bronho-pneumopatie cronică obstructivă care e în top 10 ca mortalitate, Organizația Mondială a Sănătății a situat-o pe locul trei. Cam unu din cinci pacienți cu BPOC dezvoltă neoplazie pulmonară, dezvoltă cancer pulmonar”, a afirmat, marți seară, dr. Cristian Oancea, la un post TV.

Medicul a explicat că persoanele care fumează unu-două pachete de țigări zilnic își scurtează, în medie, cu șapte ani viața.

„Am făcut un calcul în urmă cu jumătate de an, trei sferturi de an, împreună cu studenții mei, și cred că un fumător care fumează între unu și două pachete de țigări pe zi pierde undeva la șapte ani din viață”, a subliniat medicul.

Beneficiile curelor saline și ale aerosolilor marini

El a explicat care sunt beneficiile curelor saline sau ale curelor cu aerosoli pe malul mării.

„E foarte importantă cura salină, dar realizată în salinele tradiționale. O cură salină ar trebui să fie cel puțin 10-14 zile, pacientul să meargă în salină să stea minim o oră, două ore, două ședințe pe zi, și în salină când ajunge să facă anumite exerciții fizice sau activități fizice ca să vehiculeze un volum cât mai mult de aer încărcat cu acei ioni foarte buni pentru plămâni. Mai recomandăm curele cu aerosoli marini, mai ales dimineața și seara, și efectiv acele plimbări pe plajă sau alergatul pe plajă sau pe faleză, deci vehicularea unui volum crescut de aer pentru a întări imunitatea pulmonară”, a afirmat prof. dr. Cristian Oancea.

Medicul a recomandat, de asemenea, evitarea alergenilor, utilizarea dispozitivelor care umidifică aerul în dormitoarele celor cu astm, aparate cu filtre cu sare specială, dar și evitarea jucăriilor din pluș și a pernelor cu puf în cazul copiilor cu astm.