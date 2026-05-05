Noua agenţie urmează să se numească Serviciul de Informații Externe al Suediei (UND) şi să-şi înceapă activitatea în ianuarie 2027, a anunţat într-o conferinţăă de presă ministrul de Externe Maria Malmer Stenergard.

”În timpul războiului în curs din Ucraina, a devenit foarte clar că un avantaj în domeniul informaţiilor şi capacităţii de adaptare rapidă şi continuă a diverselor sisteme tehnice sunt la fel de cruciale ca sistemele avansate de armament”, a declarat ea. Ministrul a precizat că noul serviciu UND va fi comparabil cu MI6 din Regatul Unit.

Suedia dispune deja de un serviciu de informaţii militar - Military Intelligence and Security Service (MUST) -, însărcinat cu ameninţările externe, şi de un serviciu de securitate nemilitar - SAPO - care se concentrează asupra ameninţărilor interne.

Maria Malmer Stenergard a anunţat că noul serviciu va prelua unele dintre responsabilităţile MUST şi va coopera strâns atât cu Forţele Armate suedeze şi SAPO, cât şi cu Institutul Radio al Apărării Naţionale (FRA), însărcinat cu informaţiile semnalelor.

În 2022, Suedia a pus capăt unei perioade de 200 de ani de nealiniere militară şi a cerut să adere la NATO în urma invaziei la scară mare a Ucrainei de către Rusia.

Suedia a aderat la NATO în 2024, după războiul declanșat de Rusia în Ucraina

Suedia, ca stat membru NATO, se află în faţa unor ”noi aşteptări”, notează Maria Malmer Stenergard. Suedia a aderat la NATO în 2024.

”Prin dezvoltarea structurii noastre de informaţii, vom fi mai bine aliniaţi la structurile care există în NATO şi cu aliaţii noştri”, a declarat ea.

Noua agenţie urmează să fie însărcinată să identifice ”ameninţări externe la adresa Suediei”.

”Activităţile sale se vor desfăşura prin intermediul colectării, prelucrării şi analizei informaţiilor”, a precizat ea.

Acest proiect se află în prezent la Consiliul Legislativ, care examinează proiectele de lege, iar Guvernul a anunţat într-un comunicat că preconizează să-l depună în Parlament în iunie.