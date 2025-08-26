Oana Ţoiu, despre Visa Waiver: Nu există o diferenţă de opinii pe subiect. Lucrăm în continuare pe palierul tehnic şi politic

26-08-2025 | 17:48
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat, marţi, că nu există o diferenţă de opinii în privinţa subiectului Visa Waiver, menţionând că, în acest moment, se lucrează în continuare pentru reintrarea României în acest proces.

autor
Mihaela Ivăncică

"Nu există o diferenţă de opinii pentru subiect. Aşa cum am şi declarat de prima dată: pentru Visa Waiver şi includerea României în programul de viză există două componente: componenta tehnică şi componenta politică. Pe componenta tehnică, România şi-a îndeplinit indicatorii. În continuare lucrăm în relaţia bilaterală, inclusiv cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu Cancelaria premierului, pentru a ne asigura, chiar dacă au fost deja îndepliniţi aceşti indicatori, că îmbunătăţim schimbul de informaţii, de exemplu, modalitatea de verificare a cetăţeniei române a cetăţenilor care, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, sunt, de exemplu, identificaţi ca cetăţeni care au depăşit perioada în care puteau să stea legal pe teritoriul SUA - şi acesta este un element important în avansul tehnic pe această relaţie", a afirmat Ţoiu, la o conferinţă de presă, întrebată în legătură cu poziţia ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru.

Ea a mai spus că evaluarea politică este o componentă foarte importantă în acest proces.

"În ceea ce priveşte evaluarea politică, care este o componentă foarte importantă, sunt mai multe elemente şi le reiau. Pe de o parte, felul în care, la momentul respectiv, s-a schimbat paradigma administraţiei preşedintelui Trump faţă de felul în care se uită la securitatea la graniţe şi la migraţie şi la momentul respectiv foarte apropiat de decizia comunicată de Statele Unite ale Americii, de suspendare temporară a procesului de aderarea României la Visa Waiver, declaraţiile de la acea vreme, asumate de oficiali americani care au criticat în spaţiul public, pe platformele mai multor conferinţe internaţionale, cel mai la îndemână de menţionat este declaraţia lui J. D. Vance de la conferinţa din iunie. La acel moment au cerut mai multe explicaţii faţă de decizia României pentru anularea alegerilor", a explicat Oana Ţoiu.

Ministrul de externe a spus că acum România se află în altă situaţie.

Sorin Grindeanu SUA
Discuții noi România-SUA, dar programul Visa Waiver rămâne nerezolvat. „Există o fereastră de oportunitate”

"Suntem în alt moment. E un lucru pe care l-am mai spus, pe care, iată, îl confirmă şi ambasadorul nostru în Statele Unite ale Americii şi anume, între timp, de la acel moment, până astăzi, s-au întâmplat câteva lucruri. Pe de o parte, echipele noastre de diplomaţi la fiecare nivel s-au asigurat că asigură în relaţie cu ţările respective şi cu echipele de diplomaţi, informaţiile care sunt necesare pentru a clarifica decizia României. Avem două declaraţii, între timp, una la nivelul Uniunii Europene şi una la nivelul NATO care spun foarte clar că România a fost ţinta unor atacuri hibride şi au unor ingerinţe şi acest lucru este un element foarte important, inclusiv în relaţia noastră bilaterală cu Statele Unite ale Americii", a adăugat Oana Ţoiu.

Poziția ambasadorului Andrei Muraru

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat, marţi, că autorităţile de la Bucureşti lucrează cu Departamentul de Securitate Internă şi cu alte agenţii de aplicare a legii din Statele Unite pentru a facilita reintrarea ţării noastre în Programul Visa Waiver, menţionând că s-au făcut paşi importanţi, însă nu există nicio garanţie că acest lucru se va întâmpla curând.

Potrivit acestuia, niciun oficial american nu a asociat anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 cu excluderea României din Programul Visa Waiver.

"Există evaluări şi percepţii care pot conduce la această idee, dar niciun oficial american, nici în discuţiile pe care le-am avut în spatele uşilor închise, dar şi în spaţiul public, nu a asociat cele două evenimente - anularea alegerilor din 6 decembrie anul trecut cu excluderea României din Programul Visa Waiver", a adăugat ambasadorul României în Statele Unite.

Andrei Muraru a precizat că, în afară de comunicatul emis de Departamentul pentru Securitate Internă, nu există alte explicaţii din partea americană

În 2 mai, administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat că retrage România din Programul Visa Waiver care permite călătoriile fără viză în Statele Unite. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 26-08-2025 17:48

