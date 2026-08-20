La impact s-a produs un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime, dar echipele Ministerului Apărării se deplasează la locul producerii impactului, scrie News.ro.

„În noaptea de miercuri spre joi, 20 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 02.23, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană”, anunță, joi dimineață, Ministerul Apărării.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona vizată. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 03.20.

„La ora 03.21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată. Impactul cu solul al vehiculului aerian a fost urmat de un incendiu care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale”, precizează ministerul.

O echipă de militari se deplasează spre locul impactului pentru securizarea zonei.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.52.

Prefectul judeţului Tulcea le recomandă persoanelor care văd drone zburând deasupra localităţilor sau le aud prăbuşindu-se în apropiere să sune la 112, să rămână în locuri sigure şi să nu se apropie de zona impactului.

MApN: Fragmentele din drona căzută nu prezintă risc pirotehnic

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că fragmentele din drona prăbuşită în apropierea localităţii Grindu din judeţul Tulcea nu prezintă risc pirotehnic, iar zona a fost cercetată şi securizată.

„Referitor la incidentul înregistrat în noaptea de miercuri spre joi, când o dronă a pătruns în spaţiul aerian naţional şi s-a prăbuşit în apropierea localităţii Grindu, judeţul Tulcea, echipe specializate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Poliţiei de Frontieră au cercetat şi securizat zona. În urma verificărilor efectuate la faţa locului, s-a stabilit că fragmentele nu prezintă risc pirotehnic. Resturile dronei au fost ridicate de Poliţia de Frontieră pentru continuarea cercetărilor", se precizează într-un comunicat al MApN transmis, joi, Agerpres.

Potrivit ministerului, cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.