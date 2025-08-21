Herăstrău, cel mai mare parc din București, intră în reparații după zeci de ani de degradare. Cum va arăta după renovare

Herăstrău, cel mai mare și unul dintre cele mai vechi parcuri din București, intră în reparații. Nu a mai fost modernizat de zeci de ani, iar aleile și mobilierul urban sunt vizibil degradate.

În toamnă, lacul va fi golit pentru repararea malurilor și urmează ca iluminatul de pe alei, acum aproape nefuncțional, să fie schimbat.

Herăstrăul, inaugurat în anii ’30 și redenumit între timp Parcul Regele Mihai I, este una dintre cele mai populare zone verzi din București. Parcul are nevoie de reparații urgente.

Prima bucată de parc care va fi refăcută este tocmai această alee, cunoscută mai ales de către bicicliștii care tranzitează zona. Aici, asfaltul s-a crăpat atât de tare, încât s-a înclinat spre lac.

Femeie: „Aleile sunt făcute praf, deci copiii nu pot merge cu biciclete, trotinete.”

Femeie: „Cât a fost al meu mai mic, acolo mă duceam cu căruciorul tot timpul și se lasă în jos, te duce spre lac dacă nu ești atent.”

Aleea ar trebui să fie gata într-o săptămână, iar din toamnă, după obținerea avizelor, încep lucrările în jurul lacului.

Lucian Judele, administratorul public al Capitalei: „Aceste alei, aceste lucrări în curând vor împlini 100 de ani, iar din cauza arborilor groși și din cauza condițiilor meteo s-au produs aceste ruperi de alei. Ochiometric, când trecem pe aici, prima problemă pe care o sesizăm este aleea. În realitate, problema cea mai mare este malul care s-a surpat și apa care a intrat pe dedesubtul acestei alei.”

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „Eroziunea malurilor este de 20 de ani la nivelul Herăstrăului. 60 de milioane de lei este contractul pentru reparația malurilor, dar, evident, că ne ducem la peste 100–200 de milioane când vorbim de bănci, alei, vorbim de cel mai mare parc din București.”

Reparațiile malurilor se vor face treptat și de-a lungul anului următor. Lucrări de modernizare s-au făcut recent și în Parcul Cișmigiu și în Parcul Carol, unde aleile și spațiile verzi au fost refăcute.

