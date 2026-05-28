„Echipa noastră de intervenţie a acţionat aseară (miercuri - n.r.) în cartierul Noua, unde a reuşit să captureze, în cuşca amplasată în urmă cu câteva zile, un exemplar de urs. Cel mai probabil, este vorba despre animalul semnalat duminică în zona Green Valley şi în apropierea Lacului Noua. După tranchilizare, s-a constatat că ursul mai fusese capturat şi relocat anterior, având crotaliu de identificare. În aceste condiţii, conform prevederilor legale, animalul a fost eutanasiat", a declarat viceprimarul municipiului Braşov, Dan Ghiţă, potrivit unei informări transmise, joi, de Primăria Braşov.

Reprezentanţii municipalităţii au precizat că este vorba despre o ursoaică în vârstă de aproximativ 4 ani, care mai fusese capturată în interiorul unei localităţi.

Intervenţia autorităţilor la Braşov a avut loc după ce, în cursul zilei de miercuri, mai multe apeluri primite la 112 semnalau prezenţa urşilor în municipiu, în zone precum Poiana Braşov, Noua, Răcădău, Stejăriş, Drumul Poienii şi pe strada 8 Martie - Carierei.

Pe parcursul lunii mai au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 privind prezenţa urşilor în municipiul Braşov. În 70 dintre cazuri, animalul nu se mai afla în zonele semnalate la sosirea patrulelor de jandarmi, în timp ce în alte 50 de situaţii, urşii au fost alungaţi către zonele împădurite.

„Două exemplare au fost tranchilizate în zona Şprenghi şi relocate la Timişu de Sus. Unul dintre urşi s-a întors ulterior în oraş, fiind identificat în Răcădău, în spatele Şcolii 25. Pentru că erau îndeplinite toate condiţiile de siguranţă prevăzute de lege, animalul a fost împuşcat. Trebuie să înţelegem că apelurile la 112 sunt extrem de importante. De asemenea, este esenţial ca oamenii să respecte avertizările RO-ALERT şi să conştientizeze limitele legale în care pot acţiona autorităţile. Nu putem împuşca urşii pe stradă, în zone locuite sau intens circulate, deoarece riscul unor accidente este foarte mare. Legislaţia în vigoare prevede etape clare de intervenţie: alungare, tranchilizare, relocare şi abia apoi, dacă există dovezi că animalul este habitual şi revine constant în oraş, se poate decide eutanasierea sau împuşcarea acestuia", a precizat viceprimarul municipiului Braşov.