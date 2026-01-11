O turistă din Timișoara a suferit un accident groaznic, fracturându-și coloana. Intervenții în lanț ale salvamontiștilor

Stiri actuale
11-01-2026 | 19:22
Peste 100 de intervenţii au avut salvamontiştii în ultimele 24 de ore. Atraşi de spectacolul iernii și de sporturile de sezon, turiştii se înghesuie în staţiunile de schi.

Alexia Enescu,  Electra Ghiza

La mare altitudine, sub zăpada proaspăt căzută, se ascunde gheaţa, o adevărată capcană. Pe Transalpina, o turistă de 31 de ani a avut parte de un accident îngrozitor în urma căruia şi-a fracturat coloana.

Pe Transalpina, în staţiunea Voineasa, o turistă de 31 de ani din Timişoara a fost agăţată de teleschi şi aruncată la sol de la 4 metri înălţime.

Victima: „Urcam cu teleschiul şi la un moment dat am văzut că de pe partea cealaltă era o crosă de teleschi împreună cu cablul ei, care nu era tracționat înapoi. A venit spre mine, cablul respectiv s-a înfăşurat în jurul cablului meu şi crosa de picioare, moment în care m-a tras în partea opusă şi efectiv m-a catapultat, nu ştiu, 3-4 metri înălţime".

În urma căzăturii de la înălţime, tânăra are coloana fracturată şi a fost operată la Cluj.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, salvamontiştii au coborât până la ambulanţă o persoană accidentată în munţii din zona Brezoi, Vâlcea.

În 24 de ore, 121 de apeluri disperate au fost făcute la Salvamont, în toată ţara.

Pe pârţii, la altitudine, a apărut gheaţă şi, inevitabil, căzăturile şi accidentările s-au ţinut lanţ.

Schior: „Acum e acoperită de un praf de zăpadă de azi-noapte, sunt schiori care nu-şi evaluează corect schiul, mai ales sus şi se întâmplă evenimente de genul ăsta."

Şi la baza pârtiilor, din cauza aglomeraţiei, s-au produs accidente, mai ales când s-au întâlnit schiori avansaţi cu începători, săniuţe sau oameni la plimbare.

Corneliu Țepeluș, Instructor de schi: „Nu e voie pe pârtia de schi cu sanie. Dacă aştepţi familia sau un copil care schiază, trebuie să stai pe margine, nu intri pe pârtie, dacă nu ai schiuri."

Andrei Dumitrescu, Salvamont Poiana Braşov: „A fost un weekend aglomerat, era de aşteptat având în vedere că sezonul a început târziu. În medie, de la începutul sezonului am avut 10 intervenţii pe zi şi maximul a fost de 19 intervenţii."

Salvamontiştii au recuperat de pe pârtie şi o căţeluşă pierdută care risca să fie lovită de schiori. Salvatorii i-au contactat apoi stăpânii care au preluat-o. 

Sursa: Pro TV

coloana, fractura, voineasa

Dată publicare: 11-01-2026 19:20

Trei copii, dispăruți în pădurea de lângă pârtia Voineasa. Au fost găsiți în timp record

O operațiune de căutare a avut loc, sâmbătă seara, în comuna Voineasa, unde trei copii s-au rătăcit într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi.

Sezonul de schi a început la Transalpina–Voineasa. Două pârtii sunt deschise la cota 1850. Care e prețul

Domeniul schiabil Transalpina - Voineasa este oficial deschis cu două pârtii funcționale la cota 1850.

Ninsori abundente şi vizibilitate scăzută pe DN 7A. Șoferii sunt sfătuiţi să evite zona dacă nu au maşini echipate. VIDEO

Pe DN 7A, între Voineasa şi Obârşia Lotrului, ninge abundent, vizibilitatea fiind foarte scăzută, avertizează reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Patru maşini, în care se aflau 12 persoane, inclusiv copii, au rămas blocate în zăpadă când plecau de la pârtia Transalpina

Mai mulţi turişti din judeţul Dolj şi din Bucureşti, care se întorceau marţi de la pârtia Transalpina, au rămas cu maşinile înzăpezite pe drumul către staţiunea Voineasa, fiind ajutaţi de jandarmii montani să îşi continue în siguranţă drumul.

Obiective turistice în Vâlcea. Ce să vizitezi de la mănăstiri, la Râmnicu Vâlcea și Voineasa

Județul Vâlcea este unul dintre cele mai bogate locuri din România în ceea ce privește obiectivele turistice. De la celebrele mănăstiri, precum Cozia, la Râmnicu Vâlcea sau stațiunile montane și balneoclimaterice, Vâncea are de toate pentru toți. 

Efectele aerului rece de la Polul Nord resimțite deja în România. Gerul devine și mai aprig în zilele următoare

Gerul a cuprins întreaga țară și devine și mai aprig în zilele următoare. Au fost -18 grade în Satu Mare, duminică dimineața, dar vom avea și -20, spun meteorologii.

Guvernul a explicat „mișcarea banilor” din impozite. Românii aveau taxe prea mici față de UE, dar nicio vorbă despre venituri

Banii obținuți din impozitele şi taxele majorate pe clădiri terenuri și autovehicule vor rămâne la primării. În schimb, Guvernul va împărți mai puțini bani în teritoriu.

Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui

În Iran, mii de oameni continuă să conteste în stradă regimul ayatollahilor în ciuda represiunii brutale. Un bilanț neoficial indică peste 200 de morți.

