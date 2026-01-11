O turistă din Timișoara a suferit un accident groaznic, fracturându-și coloana. Intervenții în lanț ale salvamontiștilor

Peste 100 de intervenţii au avut salvamontiştii în ultimele 24 de ore. Atraşi de spectacolul iernii și de sporturile de sezon, turiştii se înghesuie în staţiunile de schi.

La mare altitudine, sub zăpada proaspăt căzută, se ascunde gheaţa, o adevărată capcană. Pe Transalpina, o turistă de 31 de ani a avut parte de un accident îngrozitor în urma căruia şi-a fracturat coloana.

Pe Transalpina, în staţiunea Voineasa, o turistă de 31 de ani din Timişoara a fost agăţată de teleschi şi aruncată la sol de la 4 metri înălţime.

Victima: „Urcam cu teleschiul şi la un moment dat am văzut că de pe partea cealaltă era o crosă de teleschi împreună cu cablul ei, care nu era tracționat înapoi. A venit spre mine, cablul respectiv s-a înfăşurat în jurul cablului meu şi crosa de picioare, moment în care m-a tras în partea opusă şi efectiv m-a catapultat, nu ştiu, 3-4 metri înălţime".

În urma căzăturii de la înălţime, tânăra are coloana fracturată şi a fost operată la Cluj.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, salvamontiştii au coborât până la ambulanţă o persoană accidentată în munţii din zona Brezoi, Vâlcea.

În 24 de ore, 121 de apeluri disperate au fost făcute la Salvamont, în toată ţara.

Pe pârţii, la altitudine, a apărut gheaţă şi, inevitabil, căzăturile şi accidentările s-au ţinut lanţ.

Schior: „Acum e acoperită de un praf de zăpadă de azi-noapte, sunt schiori care nu-şi evaluează corect schiul, mai ales sus şi se întâmplă evenimente de genul ăsta."

Şi la baza pârtiilor, din cauza aglomeraţiei, s-au produs accidente, mai ales când s-au întâlnit schiori avansaţi cu începători, săniuţe sau oameni la plimbare.

Corneliu Țepeluș, Instructor de schi: „Nu e voie pe pârtia de schi cu sanie. Dacă aştepţi familia sau un copil care schiază, trebuie să stai pe margine, nu intri pe pârtie, dacă nu ai schiuri."

Andrei Dumitrescu, Salvamont Poiana Braşov: „A fost un weekend aglomerat, era de aşteptat având în vedere că sezonul a început târziu. În medie, de la începutul sezonului am avut 10 intervenţii pe zi şi maximul a fost de 19 intervenţii."

Salvamontiştii au recuperat de pe pârtie şi o căţeluşă pierdută care risca să fie lovită de schiori. Salvatorii i-au contactat apoi stăpânii care au preluat-o.

