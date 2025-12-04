O treime dintre adolescenții din Țările de Jos se trezesc noaptea pentru a fuma. Câți tineri au ajuns în comă de la nicotină

Stiri actuale
04-12-2025 | 08:03
fumat
Shutterstock

Unii adolescenți sunt atât de dependenți de nicotină încât se trezesc și noaptea să fumeze. Este concluzia unui studiu realizat în cinci licee din Țările de Jos. Grav este că nicotina poate afecta dezvoltarea cerebrală a tinerilor.

autor
Stirileprotv

O treime dintre tinerii care vapează se trezesc noaptea pentru a trage câteva fumuri. Peste jumătate au început să consume nicotină în jurul vârstei de 13 ani.

Daphne Raad, medic și cercetător: Știm că nicotina este folosită frecvent și în cantități mari, dar ce a fost cel mai surprinzător și ne îngrijorează foarte mult este că 1 din 3 elevi dependenți de nicotină se trezește noaptea, fumează, apoi se întoarce la somn. Asta indică o dependență severă."

Un adolescent recunoaște că a fumat țigări electronice și în toiul nopții, când avea doar 14 ani.

Sem Merk, fost fumător de țigări vape: „Mi se părea că e mai plăcut să vapez noaptea, să stau întins în pat, să mă uit la un film. Primeam acea doză de nicotină."

Citește și
mort incendiu
Un vârstnic a ars de viu în propria locuință. Rudele n-au reușit să-l salveze, și nici pompierii

Lillian Goossen, medic primar: În zilele noastre, ai dispozitive cu 10.000 de pufuri, 15.000 de pufuri. Nu știm exact câtă nicotină conțin”.

Părinții nu știu

Medicii implicați în studiu spun că mulți părinți nu știu că adolescenții fumează.

Sem Merk, fost fumător de țigări vape: „Credeam că tata doarme, dar m-am înșelat, pentru că m-a prins o dată."

Cu ajutorul sportului, tânărul a reușit să renunțe la fumat. Mulți alții se luptă însă cu dependența.

Daphne Raad, medic și cercetător: „Datele noastre arată că o generație complet nouă se dezvoltă acum. Din păcate, nu crește fără fumat și se confruntă cu o dependență serioasă de nicotină."

Nicotina este deosebit de periculoasă pentru adolescenți, deoarece creierul lor este încă în dezvoltare, avertizează medicii. În plus, unele țigări electronice conțin metale toxice, substanțe chimice cancerigene și un nivel de nicotină mult mai ridicat decât cel permis legal.

Lillian Goossen, medic primar: „Cred că e important să ne uităm la ce face industria tutunului. Evident, îi ademenește pe tineri. Uitați-vă doar cum arată dispozitivele de vapat. Nu sunt menite să ajute oamenii să renunțe la fumat. Sunt menite să-i facă pe tineri să înceapă să fumeze. Uneori poate fi util să începi să vorbești cu copilul tău despre fumat și să îi fii alături."

Potrivit presei din Olanda, cel puțin cinci adolescenți au fost la un pas de moarte după ce au consumat excesiv țigări electronice, iar patru dintre ei au fost ținuți în comă artificială pentru o perioadă mai lungă.

Accident grav în Galați, cu patru victime. Un șofer cu o alcoolemie de 1,22 mg pe litru în sânge a intrat pe cotrasens

Sursa: Pro TV

Etichete: Olanda, fumat, adolescenti,

Dată publicare: 04-12-2025 08:03

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Un vârstnic a ars de viu în propria locuință. Rudele n-au reușit să-l salveze, și nici pompierii
Stiri actuale
Un vârstnic a ars de viu în propria locuință. Rudele n-au reușit să-l salveze, și nici pompierii

Sfârșit tragic pentru un bărbat de 78 de ani, din Târgu Mureș. Omul a ars de viu în propria locuință.

Accident grav în Galați, cu patru victime. Un șofer cu o alcoolemie de 1,22 mg/l în sânge a intrat pe cotrasens
Stiri actuale
Accident grav în Galați, cu patru victime. Un șofer cu o alcoolemie de 1,22 mg/l în sânge a intrat pe cotrasens

Patru persoane au ajuns la spital, între care o fetiță, după ce un șofer băut a intrat pe contrasens, pe un drum din Galați.

O zonă din DN1 Comarnic, în pericol de surpare. Autoritățile au introdus restricții de trafic
Stiri actuale
O zonă din DN1 Comarnic, în pericol de surpare. Autoritățile au introdus restricții de trafic

O alunecare de teren a dus la restricții de trafic pe DN1, în zona orașului Comarnic, din Prahova.

Recomandări
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri
Stiri externe
Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri

Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul rus şi emisarul Steve Witkoff, care va discuta joi cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28