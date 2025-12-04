O treime dintre adolescenții din Țările de Jos se trezesc noaptea pentru a fuma. Câți tineri au ajuns în comă de la nicotină

Unii adolescenți sunt atât de dependenți de nicotină încât se trezesc și noaptea să fumeze. Este concluzia unui studiu realizat în cinci licee din Țările de Jos. Grav este că nicotina poate afecta dezvoltarea cerebrală a tinerilor.

O treime dintre tinerii care vapează se trezesc noaptea pentru a trage câteva fumuri. Peste jumătate au început să consume nicotină în jurul vârstei de 13 ani.

Daphne Raad, medic și cercetător: „Știm că nicotina este folosită frecvent și în cantități mari, dar ce a fost cel mai surprinzător și ne îngrijorează foarte mult este că 1 din 3 elevi dependenți de nicotină se trezește noaptea, fumează, apoi se întoarce la somn. Asta indică o dependență severă."

Un adolescent recunoaște că a fumat țigări electronice și în toiul nopții, când avea doar 14 ani.

Sem Merk, fost fumător de țigări vape: „Mi se părea că e mai plăcut să vapez noaptea, să stau întins în pat, să mă uit la un film. Primeam acea doză de nicotină."

Lillian Goossen, medic primar: „În zilele noastre, ai dispozitive cu 10.000 de pufuri, 15.000 de pufuri. Nu știm exact câtă nicotină conțin”.

Părinții nu știu

Medicii implicați în studiu spun că mulți părinți nu știu că adolescenții fumează.

Sem Merk, fost fumător de țigări vape: „Credeam că tata doarme, dar m-am înșelat, pentru că m-a prins o dată."

Cu ajutorul sportului, tânărul a reușit să renunțe la fumat. Mulți alții se luptă însă cu dependența.

Daphne Raad, medic și cercetător: „Datele noastre arată că o generație complet nouă se dezvoltă acum. Din păcate, nu crește fără fumat și se confruntă cu o dependență serioasă de nicotină."

Nicotina este deosebit de periculoasă pentru adolescenți, deoarece creierul lor este încă în dezvoltare, avertizează medicii. În plus, unele țigări electronice conțin metale toxice, substanțe chimice cancerigene și un nivel de nicotină mult mai ridicat decât cel permis legal.

Lillian Goossen, medic primar: „Cred că e important să ne uităm la ce face industria tutunului. Evident, îi ademenește pe tineri. Uitați-vă doar cum arată dispozitivele de vapat. Nu sunt menite să ajute oamenii să renunțe la fumat. Sunt menite să-i facă pe tineri să înceapă să fumeze. Uneori poate fi util să începi să vorbești cu copilul tău despre fumat și să îi fii alături."

Potrivit presei din Olanda, cel puțin cinci adolescenți au fost la un pas de moarte după ce au consumat excesiv țigări electronice, iar patru dintre ei au fost ținuți în comă artificială pentru o perioadă mai lungă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













