Posibila faptă de hărțuire a fost sesizată de tânără în octombrie 2025, iar cercetările au fost efectuate de polițiști sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia.

„În contextul informațiilor apărute în spațiul public referitoare la un dosar penal instrumentat de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt - Poliția orașului Corabia, Compartimentul de Relații Publice este abilitat să comunice următoarele: În luna octombrie 2025, o tânără de 18 ani, din orașul Corabia, a sesizat organele judiciare cu privire la faptul că ar fi fost hărțuită prin intermediul unor conturi de socializare, indicând drept posibil autor un cadru didactic. Ca urmare a plângerii formulate, a fost înregistrat dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 'hărțuire', cercetările fiind desfășurate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia", se arată în informarea IPJ Olt.

Urmărirea penală, extinsă pentru amenințare și influențarea declarațiilor

În timpul cercetărilor, urmărirea penală a fost extinsă și pentru amenințare și influențarea declarațiilor, după ce tânăra ar fi depus mai multe mesaje și capturi de ecran reprezentând presupuse amenințări.

Ulterior, anchetatorii au dispus ridicarea telefonului mobil al tinerei, pentru verificări tehnice, stabilindu-se că aceasta și-ar fi transmis singură mesaje de amenințare.

„La data de 19 februarie 2026, în cadrul activităților procedural-penale desfășurate la sediul poliției, s-a dispus, prin ordonanță, ridicarea telefonului mobil al acesteia, în vederea efectuării unor verificări tehnice de specialitate, cu respectarea strictă a cadrului legal. Persoanei i-au fost comunicate drepturile și pașii procedurali pe care îi putea urma. Ulterior, aceasta a sesizat prin S.N.U.A.U. 112 faptul că i-ar fi fost reținut în mod abuziv telefonul de un polițist. Sesizarea a fost înaintată procurorului competent, care, în urma verificărilor efectuate, a dispus respingerea solicitării, constatând că activitățile s-au desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale. În continuarea cercetărilor, în urma administrării probatoriului, a rezultat faptul că persoana în cauză ar fi creat și utilizat conturi de socializare prin intermediul cărora și-ar fi transmis singură mesaje cu caracter amenințător, pe care ulterior le-a depus ca probe în dosarul penal", au menționat reprezentanții IPJ Olt.

Tânăra ar fi recunoscut că probele nu corespund realității

La audieri, tânăra ar fi recunoscut apoi că probele pe care le-a depus nu corespund realității.

„În acest context, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de 'inducerea în eroare a organelor judiciare', iar la data de 2 martie 2026 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de aceasta. Cu ocazia audierii, tânăra a recunoscut comiterea faptei, declarând că plângerea și probele depuse nu corespund realității. Precizăm că polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au desfășurat activitățile investigative cu profesionalism, imparțialitate și cu respectarea strictă a normelor legale, sub presiunea publică generată de mediatizarea cazului, ca urmare a acțiunilor desfășurate de tânără", a mai evidențiat sursa citată.