O tânără din Botoșani a acroşat o motocicletă a Poliţiei Rutiere. Ea a fost amendată și s-a ales și cu permisul suspendat

27-10-2025 | 18:25
Motocicletă Poliție
Inquam Photos / George Călin

O tânără de 26 de ani a fost amendată cu 1.620 de lei şi s-a ales cu permisul suspendat pentru 30 de zile după ce a acroşat, luni, o motocicletă a Poliţiei Rutiere. 

Claudia Alionescu

Accidentul s-a produs în municipiul Botoşani, unde tânăra nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulaţie.

Astăzi, în jurul orei 15:30, pe strada Marchian, din municipiul Botoşani, s-a produs un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, în care a fost implicată motocicleta din dotarea Biroului Rutier. Din primele verificări a reieşit faptul că o tânără de 26 de ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Marchian, la schimbarea benzii de circulaţie ar fi acroşat motocicleta din dotarea Poliţiei”, a transmis, luni, IPJ Botoşani.

În urma impactului nu au existat persoane rănite.

Ambii conducători auto au fost testaţi alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Conducătoarea auto va fi sancţionată contravenţional pentru utilizarea telefonului mobil fără dispozitivul "mâini libere" şi pentru neasigurarea la schimbarea benzii de circulaţie cu amendă în valoare de 1.620 de lei.

De asemenea, i se va suspenda exercitarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

