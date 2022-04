Poliţiştii din Bucureşti au tras cu arma ca să oprească un șofer drogat, cu permis suspendat

Pro TV

Poliţiştii din Bucureşti au fost nevoiţi să folosească duminică dimineaţă armamentul pentru a-l determina pe şoferul unui autoturism să oprească pentru control.

În cele din urmă, conducătorul auto a fost blocat în judeţul Ilfov, după ce poliţiştii au tras în pneuri, potrivit News.ro.

În urma verificărilor s-a constatat că şoferul era drogat şi are permisul de conducere suspendat.

Incidentul a avut loc duminică dimineaţă, în jurul orei 02:30.

”Poliţişti din cadrul Secţiei 24, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au observat un autoturism care a încercat să-i evite. Au efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele acustice şi luminoase pentru a opri conducătorul auto. Deoarece şoferul nu s-a conformat şi a accelerat, au plecat în urmărirea acestuia, simultan solicitând, prin staţie, sprijin echipajelor aflate în teren. În timpul urmăririi autovehiculului în cauză, un poliţist din cadrul Secţiei 19, a utilizat armamentul din dotare, după somaţiile legale, trăgând mai multe focuri de avertisment şi ulterior asupra pneurilor, reuşind astfel blocarea autoturismului în judeţul Ilfov”, transmite Poliţia Capitalei.

Poliţiştii l-au testat pe şofer cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv. Acesta a fost condus la Institutul Naţional de Medicină Legală, unde au fost prelevate probe biologice.

În plus, verificările făcute în baza de date au arătat că şoferul autoturismului are suspendată exercitarea dreptului de a conduce.

În autoturism, alături de şofer se mai aflau se mai aflau alţi trei tineri. Toţi cei patru, care au vârste cuprinse între 21 şi 26 de ani, au fost preluaţi de către poliţişti din cadrul Secţiei 24, fiind conduşi la audieri.

„Cercetările sunt continuate de Secţia 24 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducerea unui autovehicul fără a deţine permis de conducere”, precizează poliţiştii.