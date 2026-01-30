Femeia s-a opus din răsputeri, a fost lovită și aruncată din vehicul. Suspectul este arestat pentru tentativă de viol.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Tânăra se îndrepta către casa familiei, în Comănești, când un bărbat a oprit maşina şi s-a oferit să o conducă. Imediat după ce au pornit la drum, șoferul a virat către o zonă retrasă, apoi s-a năpustit asupra fetei!

A urmat o luptă între cei doi și, la un moment dat, bărbatul a lovit-o pe fată și a aruncat-o din maşină. Victima a reușit să fugă până când a fost văzută de un bărbat care a sunat la 112 și a chemat ambulanța.

Medic Iulian Osoianu, spitalul Comănești: „O pacientă în vârstă de 20 de ani care a prezentat agresiune fizică cu tentativă la viol. S-au constatat contuzie șold stâng și traumatism facial. Pacienta a fost redirecționată la Institutul de Medicină Legală.”

Suspectul a fost prins la câțiva kilometri de locul atacului

După sesizare, polițiștii au pornit în căutarea suspectului și au reușit să îi dea de urmă în Dărmănești, la câțiva kilometri de locul atacului.

Gabriel Dumitrache, IPJ Bacău: „În aproximativ două ore de la sesizare, polițiștii au identificat un bărbat de 41 de ani, bănuit de comiterea faptei. A fost reținut pentru 24 de ore și ulterior a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.”

Victima va fi consiliată psihologic pentru a depăși trauma suferită. Specialiștii spun că urmările unei astfel de experiențe pot persista multă vreme.

Lorena Bolfă, psiholog clinician: „Victima, indiferent de vârstă, rămâne cu traume majore. Unele dintre ele se referă la faptul că nu reușește să doarmă, are sentimentul de vinovăție, stresul, anxietatea.”

Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă până la 7 ani de închisoare. Oamenii legii trag din nou un semnal de alarmă și recomandă prudență atunci când vrem să luăm o mașină la ocazie.

