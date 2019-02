O specie de pește valoros reapare în Dunăre. Nu va putea fi pescuit până în 2021

Pro TV

O veste bună pentru cei care apreciază peștele valoros, dar mai ales icrele lui. Curând, vom avea pe piață din ce în ce mai mulți sturioni crescuți în România.

Dunărea a fost repopulată cu morun, păstrugă și nisetru, care, spun cercetătorii care îi monitorizează, s-au adaptat bine. Până în 2021 pescuitul este interzis, pentru ca peștii să ajungă la maturitate și să se înmulțească.

Specialiștii de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați au populat experimental Dunărea în 2013 și 2015 cu aproape două sute de mii de puieți de sturion. De atunci, evoluția peștilor este atent monitorizată. Exemplarele sunt măsurate, le este citit CIP-UL cu datele acumulate, și ulterior eliberate.

Doctorul Tudor Ionescu, directorul Centrului de Cercetare și Dezvoltare pentru Sturioni, Habitate Acvatice și Biodiversitate, UDJG: "Sunt în Marea Neagră până ating maturitatea, când se vor întoarce înapoi în Dunăre. Avem date concrete că au avut o creștere destul de bună în mediul natural. Chiar extraordinar de bună."

Prohibiția la sturioni a fost impusă în România din 2006, pentru 10 ani, însă ulterior a fost prelungită cu încă 5. Peștii aveau nevoie de timp că să ajungă la maturitate și să se reproducă.

Doctor Tudor Ionescu, directorul Centrului de Cercetare şi Dezvoltare pentru Sturioni, Habitate Acvatice şi Biodiversitate,UDJG: "E impropriu să spunem că putem reveni la situaţia de acum două sute de ani, când România captura comercial, în Dunăre şi Marea Neagră, undeva la treizeci de mii de tone de sturioni pe an. Şi am ajuns undeva în 2005, ultimul an în care pescuitul comercial a fost deschis, undeva la trei mii de tone. Adică cu 90% cantitatea pescuită a scăzut."

Între timp, sturionul este din ce în ce mai cerut în restaurante. Cu ajutorul fondurilor europene, s-au deschis câteva ferme mari în ultimii ani. În Satu Mare, un producător a investit 5,3 milioane de euro din fonduri europene şi a construit, în 2011, 16 bazine cu sturioni întinse pe 300 de hectare. În România, vinde cu 38 de lei kilogramul de peşte, în timp ce icrele le exportă în Rusia.

Producătorii spun că într-un an, doi, vor ajunge la un vârf al producţiei de carne, iar în 5, 6 ani vor începe să producă şi cantităţi importante de caviar.

Neculai Patriche, directorul Institutul Piscicol Galaţi: "Cred că în momentul de faţă fermele româneşti încep să echilibreze importul.”

Deocamdată, consumul de sturioni din România se bazează pe importurile din Ungaria, Bulgaria, Germania sau Polonia.

