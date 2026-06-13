Este o minimă reparație în semn de respect față de cei care și-au pierdut viața în acele zile de cumpănă, dar și față de toți cei răniți sau afectați de violențele din vara lui 1990.

„Vara anului 1990 rămâne și astăzi o rană dureroasă a istoriei noastre recente, un moment când speranțele născute în urma Revoluției din Decembrie au fost umbrite de violență și puternice tensiuni sociale. Mineriada din 13-15 iunie 1990 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică, hotărâtă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, represiune și intimidare”, a declarat șeful statului într-un mesaj postat pe x.

Un moment de „cumpănă” pentru democrația românească

Președintele a subliniat că, la peste trei decenii și jumătate de la evenimente, lipsa unui verdict clar din partea Justiției rămâne o pată de nepermis și o restanță care trebuie rezolvată. „Sănătatea morală și solidaritatea unei națiuni se fundamentează și pe înfăptuirea actului de justiție”, a spus Nicușor Dan.

El a explicat că promulgarea acestei legi reprezintă un angajament ferm pentru promovarea educației civice și păstrarea memoriei victimelor. „O democrație matură nu se teme de propriul trecut, oricât de sumbru sau de greu de înțeles ar fi acesta. Asumarea istoriei în integralitatea ei este singura cale prin care o națiune se poate vindeca și poate privi cu demnitate spre viitor”, a mai spus președintele.

„Mă înclin cu profund respect în fața memoriei celor care și-au pierdut viața”

În mesajul său, Nicușor Dan a transmis un gând de compasiune familiilor îndoliate și tuturor celor afectați de violențele din iunie 1990. „Mă înclin cu profund respect în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în acele zile de cumpănă, dar și în fața celor răniți și a tuturor celor ale căror destine au fost afectate în mod dramatic”, a concluzionat șeful statului.

Mineriada din 13-15 iunie 1990 a reprezentat unul dintre cele mai sumbre episoade ale tranziției postdecembriste, când mii de mineri au fost aduși la București pentru a reprima protestele antiguvernamentale din Piața Universității. Violențele s-au soldat cu morți, răniți și sute de persoane arestate. Prin instituirea Zilei Naționale a Memoriei Victimelor Mineriadei, România face un nou pas spre asumarea trecutului și recunoașterea suferinței celor care au plătit prețul aspirațiilor democratice ale începutului de an ’90.