Forțele Aeriene ucrainene au semnalat anterior un atac cu rachete balistice, potrivit News.ro.

Mai bine de cinci ore mai târziu, un fum dens se ridica deasupra Kievului, iar un miros de ars persista în aer, potrivit unei jurnaliste AFP.

Autoritățile au constatat apoi consecințele atacurilor în „peste șapte locuri”, în cartierele Golosiivski, Desnianski, Obolonskâi și Sviatoșinski, potrivit Administrației Militare a orașului Kiev.

„Incendii au izbucnit în depozite, afectând o zonă întinsă”, a anunțat aceasta.

„Infrastructură rezidențială” a fost, de asemenea, avariată, a precizat administrația militară.

„În districtul Golosiivski, două persoane rănite au fost scoase dintre dărâmăturile unui depozit care a fost distrus”, a anunțat pe Telegram primarul Vitali Kliciko.

Potrivit serviciilor ucrainene de urgență, armata rusă a folosit drone și rachete balistice.

Potrivit serviciilor naționale de urgență, acest atac a provocat incendii la depozite și instalații logistice în regiune.

Atacurile s-au intensificat

La peste patru ani de la lansarea invaziei Ucrainei de către Rusia, atacurile s-au intensificat de ambele părți ale frontului și se soldează cu un număr tot mai mare de victime civile.

În ultimele luni, Kievul le-a cerut aliaților săi să-i furnizeze rachete Patriot suplimentare, pentru a-și proteja spațiul aerian de atacuri ruse cu rachete balistice.

Sâmbătă, zece persoane au fost ucise, iar alte 30 au fost rănite într-un atac rus la Kiev și în regiunea capitalei, potrivit autorităților locale.

Tot sâmbătă, o navă aparținând agenției ruse a energiei atomice Rosatom a fost scufundată la Marea Neagră de două drone ucrainene, fără să facă victime.

Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile împotriva unor infrastructuri civile rusești, mai ales logistice și energetice.

Potrivit autorităților ruse, cinci persoane au fost ucise marți într-un atac ucrainean cu dronă în regiunea Moscova, unde Kievul a vizat depozite ale gigantului comerțului electronic rus Wildberries, țintit în ultimele zile.

Este vorba despre un bilanț mare în regiunea Moscova, situată la câteva sute de kilometri de front.

De partea ucraineană, în regiunea Sumî (nord-est), doi copii și o persoană în vârstă au fost ucise într-un atac rus cu bombe ghidate în noaptea de luni spre marți.

Cadavrele a două fete au fost găsite în dărâmăturile locuinței lor, potrivit guvernatorului regiunii Sumî, Oleg Grîgorov.

În alt atac rus, la Mîkolaiv, în sudul Ucrainei, a fost ucisă o femeie în vârstă de 89 de ani, a anunțat șeful Administrației Militare a regiunii, Gheorghi Rașetilov.

Nicio rachetă doborâtă

Ucraina nu a putut să doboare nicio rachetă rusească în atacul soldat cu 15 morți la Kiev și în regiunea capitalei în noaptea de marți spre miercuri, anunță miercuri, într-un raport zilnic, Forțele Aeriene ucrainene.

Armata rusă a tras 115 drone și 28 de rachete de mare viteză, balistice, în aceste atacuri, anunță Forțele Aeriene ucrainene.

Armata a doborât toate dronele, fără să menționeze vreo rachetă doborâtă.

Kievul deplânge de mai multe săptămâni o lipsă cruntă de muniție antibalistică, care permite interceptarea acestui tip de rachetă.