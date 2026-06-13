Incidentul a afectat o parte a zidului de nord al incintei, situată în zona dinspre parc. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

„Imediat după producerea evenimentului, zona a fost securizată de reprezentanții Primăriei comunei Moșna, împreună cu Poliția Locală. Pentru eliminarea oricărui risc pentru populație și pentru protejarea monumentului istoric vizitele ghidate programate pentru zilele de 13 și 14 iunie au fost suspendate. Ministerul Culturii se află în contact permanent cu autoritățile locale, cu Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu și cu specialiștii din domeniul patrimoniului, pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în siguranță a elementelor afectate și a intervențiilor care se impune”, a transmis ministerul.

Potrivit primelor informații, Turnul de Nord a beneficiat de o intervenție de urgență realizată în anul 2017, cu avizul Ministerului Culturii. Lucrările de sprijinire și punere în siguranță au fost finanțate din fondurile Consistoriului Districtual Mediaș al Bisericii Evanghelice C.A.

Evoluția situației este monitorizată permanent, iar informațiile oficiale vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile, ca urmare a investigațiilor realizate de instituțiile abilitate.

Biserica Fortificată din Moșna este unul dintre importantele monumente istorice din județul Sibiu, fiind inclusă în patrimoniul cultural al Transilvaniei și reprezentând un punct de atracție pentru numeroși turiști care vizitează anual regiunea.