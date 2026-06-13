„Prea multe accidente, prea multe neplăceri, prea multe abuzuri, Bruxelles închide capitolul trotinetelor în regim de self-service”, a anunţat pe reţelele sociale şeful guvernului regional, Boris Dilliès. Regiunea Bruxelles subliniază că decizii similare au fost luate la Paris, Madrid şi Praga în ultimii ani.

În capitala belgiană, licenţele acordate operatorilor actuali, Bolt şi Dott, expiră la sfârşitul anului 2026, a precizat guvernul regional.

În schimb, oferta de biciclete în regim de self-service va fi menţinută.

Bolt şi Dott au denunţat interzicerea trotinetelor în regim de self-service în 2027. Sindicatul ACV-CSC a criticat, de asemenea, o decizie „brutală” a regiunii, care „pune în pericol 60 de locuri de muncă la operatorul Dott”.

„Majoritatea lucrătorilor vizaţi sunt necalificaţi, ceea ce face reintegrarea lor profesională deosebit de dificilă”, a adăugat organizaţia sindicală.

O creștere „îngrijorătoare” a accidentelor

Guvernul regional justifică interdicţia printr-o creştere „îngrijorătoare” a accidentelor. În 2025, 666 de persoane au fost rănite la Bruxelles din cauza accidentelor care au implicat trotinete electrice, o creştere cu 26% faţă de anul precedent, potrivit regiunii.

Guvernul regional critică, de asemenea, „trotinetele parcate necorespunzător, care împiedică în mod regulat circulaţia celorlalţi utilizatori” şi denunţă „utilizarea trotinetelor în regim de self-service în scopuri infracţionale”, în special de către traficanţii de droguri.

În 2023, Parisul a devenit prima capitală europeană care a interzis complet aceste vehicule cu două roţi în regim de self-service, în urma unui vot organizat de Primărie.