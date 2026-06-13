Textul final al înţelegerii a fost deja încheiat, relatează Reuters şi AFP.

Pakistanul se pregăteşte acum pentru o semnare electronică, aşteptată în următoarele 24 de ore, a adăugat Sharif, al cărui guvern a asigurat medierea între SUA şi Iran.

"Suntem mai aproape ca niciodată de un acord de pace. Deşi finalizarea va avea loc probabil în următoarele 24 de ore, Pakistanul se pregăteşte pentru semnarea electronică a acordului de pace imediat după aceea, urmată de discuţii tehnice săptămâna viitoare", a scris el într-un mesaj pe X.

Strâmtoarea Ormuz și uraniul iranian, punctele decisive ale negocierilor

Negocierile dintre Iran şi SUA s-au desfăşurat prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. Această mediere s-a concentrat pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din ţară (Washingtonul cere să-i fie predat acest uraniu), fie prin diluare.

Acestea au fost condiţiile cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord care să încheie războiul declanşat de aceste două ţări împotriva Iranului.