Jeffrey Maas, în vârstă de 77 de ani, își plănuise anii de pensie alături de soția sa, în călătorii în Europa și croaziere. În același timp, dorea să lase o moștenire copiilor și să contribuie financiar la educația celor doi nepoți ai săi.

Planurile s-au schimbat în iunie 2024, când a primit un e-mail care părea să confirme o plată de 691 de dolari pentru un serviciu pe care nu îl comandase niciodată. Convins că este vorba despre o eroare, Maas a sunat la numărul de asistență indicat în mesaj.

A intrat în legătură cu un bărbat care s-a prezentat drept Jason Green și a spus că este agent PayPal. Acesta i-a spus că îi poate rambursa suma dacă completează un formular online. Bărbatul a furnizat anumite informații, inclusiv numele băncii sale și ultimele patru cifre ale conturilor sale curente și de economii de la PNC. Fără să știe, escrocul preluase și controlul asupra computerului său.

Ulterior, infractorul i-a arătat lui Maas documente bancare falsificate, susținând că, din greșeală, îi transferase 300.000 de dolari în cont. Pensionarul a fost mințit că ar putea suporta consecințe fiscale grave dacă nu returnează banii și a fost convins de falsul agent să cumpere aur în valoare de 300.000 de dolari și să îl predea unor persoane necunoscute.

A doua zi, escrocii au pus în scenă o nouă „eroare”, pretinzând că îi transferaseră încă 100.000 de dolari. Maas a retras încă 90.000 de dolari și a repetat procedura, achiziționând din nou monede de aur.

„Tot repeta că va fi concediat dacă se va descoperi greșeala lui”, a spus Maas, adăugând că escrocul era foarte convingător și aparent binevoitor.

Abia după cea de-a doua tranzacție, bărbatul a început să suspecteze că este victima unei fraude. A alertat poliția, iar anchetatorii au identificat unul dintre presupușii complici, un bărbat din Pennsylvania, care a fost arestat și inculpat într-un dosar penal separat.

Între timp, Maas a deschis un proces civil împotriva băncii sale și a comerciantului de metale prețioase implicat în tranzacții, acuzându-i de neglijență și susținând că au ignorat numeroase semnale de alarmă.

Potrivit procesului, un funcționar PNC l-a ghidat pe Maas în efectuarea transferului bancar către American Coin.

Pe tot parcursul tranzacției, Maas se afla într-o convorbire telefonică deschisă cu Green. Acțiunea susține că angajatul nu i-a adresat nicio întrebare, cum ar fi de ce își golește economiile pentru a cumpăra aur.

„Nu l-a întrebat de ce vorbea la telefon pe toată durata interacțiunii sau cine se afla la celălalt capăt al firului”, se arată în plângere. „Nu a încercat să evalueze dacă domnul Maas era supus unei influențe nejustificate.

﻿”Procesul afirmă și că Maas a solicitat anularea transferurilor, doar pentru a afla că acest lucru nu mai era posibil.

„Speram că este doar un coșmar, dar nu era”, a declarat Maas pentru Business Insider.

Banca a refuzat să comenteze litigiul aflat pe rolul instanței, iar comerciantul de monede a negat orice responsabilitate, calificând acuzațiile drept „absurde”.

„Privind în urmă, te lași purtat de situație, adrenalina își spune cuvântul, iar asta a dus la tot ce s-a întâmplat”, a declarat Maas, exprimându-și speranța că experiența sa îi va ajuta pe alții să recunoască semnalele de alarmă înainte de a fi prea târziu.