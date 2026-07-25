Pentru festivalul Kalimera, o zonă dintr-un bulevard din Capitală a fost animată de artiști stradali, dansatori și mai ales de oamenii veniți la standurile cu mâncare grecească.

La o mie de kilometri distanță de inima Greciei, bucureștenii recunosc imediat ritmul familiar de bouzouki.

Femeie: „De fiecare dată am impresia aceea de relaxare dintr-o dată, este un sentiment pe care nu-l găsesc în altă parte.”

Thassos, Lefkada, Samotraki și Evia au primit, încă din mai, sute de mii de turiști din România, amatori de turism insular. Care nu înseamnă doar soare și mare, ci și mâncare altfel decât ca la mama acasă!

Festivalul grecesc, desfășurat pe strada de lângă Ambasada Atenei, încearcă să le trezească vizitatorilor exact această memorie gustativă.

Paul Nicolau, antreprenor: „Este gătită, trebuie doar încălzită, așa că am rezolvat o problemă a bucătarului de acasă, când toată lumea cam dă rateuri în a găti caracatiță.”

Iar gogoșile calde și micuțe, cât o minge de ping-pong, primesc și ele denumirea elenă.

Nikolaos Vlahakis, consilier: „În ultimii ani, Grecia s-a dezvoltat mult și și-a îmbunătățit mult așa-numitul „produs turistic”. Pe lângă istorie, oferim calitate.”

Corespondent PROTV: „Anul trecut, peste 1.400.000 de turiști români au fost în vacanță în Grecia, în timp ce doar 59.000 de greci ne-au vizitat țara. Spre deosebire de români, care călătoresc vara, grecii vin la noi iarna, sperând să prindă zăpadă. În Atena ninge o dată la câțiva ani, iar în zonele joase din Ciclade, Creta și Rodos ninsoarea e o anomalie meteorologică și apare o dată la câteva decenii.”

Festivalul Kalimera continuă duminică, cu degustări, o expoziție de statui vivante și un concurs de spart farfurii.