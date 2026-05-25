Când membrii familiei și-au dat seama că băiețelul a dispărut din curte, au început să îl caute, dar era deja prea târziu. Anchetatorii spun că animalul, un ciobănesc corb, nu era microcipat, așa cum cere legea.

Tragedia s-a petrecut duminică seară, la un adăpost pentru animale de la marginea satului Limpeziș, nu departe de locuința copilului. Proprietatea nu este îngrădită, iar câinele ciobănesc, legat cu un lanț, era ținut acolo pentru a proteja animalele. Nu se știe cum a ajuns băiețelul lângă animalul care l-a atacat înainte să poată interveni cineva. Bunica și proprietara adăpostului l-au găsit fără viață.

Vecină: „Eu veneam din parc cu copii și vecina striga după ăla micu, Teo, Teo unde ești și nu îl găsea, noi am căutat și pe partea aia și pe aici. Când am intrat pe drum aici l-a găsit acolo la câine”.

Copilul avea mai multe mușcături la cap și la picioare, care i-au produs o hemoragie puternică.

Bunicul copilului: „L-am găsit mâncat de câini”.

Reporter: „Mai respira?”

Bunicul copilului: „Nu. Copilul e copil, a ieșit din curte și s-a dus … e câini din aștia ciobănești. Câinele lui ăsta era legat dar nu are gard, e o problemă aici”.

Echipajul de la ambulanță nu a mai putut face nimic pentru el. Oamenii sunt șocați de cele întâmplate.

Localnic: „Un copil mic de patru anișori nesupravegheat a scăpat din curte, a găsit poarta deschisă și s-a dus la o curte neîmprejmuită a unor vecini, s-a dus la câinii legați ai vecinilor și câinii l-au mușcat și din păcate în urma mușcăturilor copilul a decedat”.

Părinții copilului sunt despărțiți, iar cel mic era în grija mamei. Polițiștii fac cercetări într-un dosar penal pentru omor.

Copil atacat de un câine și în Cluj

La scurt timp după tragedia din Buzău, părinții unui băiat în vârstă de zece ani din comuna Cămărașu, județul Cluj, au sunat la 112 și au anunțat că fiul lor a fost atacat de un câine de talie mare, care ar fi din rasa kangal, ciobănesc anatolian.

Potrivit anchetatorilor, patrupedul ar fi al unei vecine din localitate care era ținut în curte însă ar fi rupt lanțul. Copilul atacat s-ar fi ales cu numeroase leziuni pe corp și la nivelul capului, iar un deget i-ar fi fost secționat.

Imediat a fost transportat la spital pentru îngrijiri. În acest caz a fost deschis un dosar penal.