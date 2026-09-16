Întâmplarea a avut loc în centrul orașului Vaslui, în timp ce copila de 10 ani era împreună cu părinții săi la o terasă. La un moment dat, fetița a traversat strada și s-a dus la un magazin de vizavi.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins cum, încă de la trecerea de pietoni, bătrânul merge foarte aproape de fată, iar apoi, când vede că minora intră la cumpărături, o așteaptă.

La ieșire, copila a fost abordată de individul care i-a oferit o bomboană. Ba mai mult, potrivit fetei, individul ar fi invitat-o în camera de hotel unde era cazat ca să-i dea mai multe dulciuri.

Copila și-a anunțat imediat părinții, iar aceștia au sesizat poliția. Acum, anchetatorii încearcă să lămurească întreaga situație.

Potrivit unor surse din anchetă, bătrânul ar avea antecedente și în județul Galați, acolo unde ar fi abordat o altă minoră prin aceeași metodă.

Momentan, cercetările sunt în REM, adică anchetatorii încearcă să lămurească faptele.