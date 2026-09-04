Corespondent PROTV: „Fata de 14 ani a fost adusă aseară, cu ambulanţa, la spitalul din Novaci. Doctorii spun că era deja cianotică în momentul în care a fost preluată de echipaj. La spital, fata a fost diagnosticată cu edem pulmonar. Adolescenta avea o branulă montată pe braţ. La fel şi sora ei geamănă, dar şi mama lor. Ele nu au avut nevoie de îngrijiri. La scurt timp după ce a ajuns la spital, fata s-a simțit tot mai rău. Medicii de la spital au încercat timp de două ore să o salveze. Fata a fost şi resuscitată, dar fără succes. Acum, procurorii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă și au început cercetările. Primele informaţii arată că celor trei le-ar fi fost administrat acasă un tratament medicamentos, pentru că nu s-ar fi simţit bine. Ulterior, starea de sănătate a fetei de 14 ani s-a înrăutățit și așa a ajuns la spital. Acum se aşteaptă rezultatele necropsiei, care vor indica exact cauza morţii. Abia apoi, ancheta deschisă IN REM pentru ucidere din culpă va merge mai departe.”