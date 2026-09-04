Sprijinul este destinat preşcolarilor şi elevilor din familii dezavantajate şi poate fi utilizat pentru cheltuieli necesare participării la educaţie, în condiţiile prevăzute de program, scrie News.ro.

Copiii primesc sprijin educațional

Ajutorul se acordă o singură dată pe an şcolar, sub forma unui tichet social pe suport electronic, cu o valoare de 500 de lei. Potrivit sursei citate, acest sprijin va continua şi în noul an şcolar.

Sursa citată precizează că valoarea totală a sumelor acordate celor 701.968 de copii în anul şcolar 2025-2026 este de 350,984 milioane de lei.

Potrivit sursei citate, programul continuă şi în anul şcolar 2026-2027, cu un sprijin de 500 de lei pentru fiecare copil eligibil, finanţat din fonduri europene prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027.

„Părinţii sau reprezentanţii legali trebuie să se adreseze unităţii de învăţământ pentru a depune sau redepune cererea, în vederea verificării eligibilităţii şi în anul şcolar 2026-2027. Cererea trebuie depusă în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor", precizează reprezentanţii MIPE.

Sumele neutilizate au fost retrase

Potrivit acestora, cardurile pentru anul şcolar 2025-2026 nu mai pot fi utilizate.

„Sumele încărcate pe cardurile educaţionale aferente anului şcolar 2025-2026 au putut fi utilizate până la 31 august 2026. Începând cu 1 septembrie 2026, eventualele sume rămase neutilizate au fost retrase automat, conform prevederilor legale", mai arată sursa citată.

Măsura face parte din politica de sprijin pentru accesul la educaţie a copiilor aflaţi în situaţii dezavantajate şi este finanţată prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027, în baza OUG nr. 83/2023, cu modificările şi completările ulterioare.