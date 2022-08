Accident grav pe Defileul Jiului. Un tir încărcată cu saci de ciment s-a răsturnat și a blocat traficul

Cabina tirului a plonjat peste parapetul de protecție câțiva metri buni în timp ce semiremorca încărcată cu saci de ciment a rămas de-a curmezișul pe șosea. Șoferul și o femeie pe care o luase la ocazie au scăpat ca prin minune cu viață.

Câţiva martori au văzut momentul în care tirul plonjează, practic, cu cabina în prăpastie. Doar parapetul de protecție a făcut ca șoferul și pasagera din dreapta să nu piară striviți.

Șoferul unui alt tir povestește că mașina lui a fost lovită ușor de cea care s-a răsturnat chiar cu câteva minute înainte. Tirul ar fi circulat, potrivit martorilor, cu viteză.

Marin Simu – șofer: ”Mi-a atins oglinda, mi-a fisurat oglinda, partea stângă. Oglinda mică de sus”.

Reporter: Avea viteză?

Șofer: ”Avea, că eu m-am oprit și i-am zis prin stație, mă nenorocitule, mă, vrei să mă omori – și apoi a fost accidentul aici – am auzit și eu pe urmă. Eu am sunat la 112, că m-am oprit într-o parcare”.

Oana Vlăduț – purtător de cuvânt IPJ Gorj: ”În cauză polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.

Șoferii din trafic au fost cei care au acordat primul ajutor până la venirea echipajelor specializate.

Șofer martor: ”Văzui un nor de praf, oprii aici, motorul mașinii mergea, am sărit și am oprit motorul. Strigă doamna de acolo să cobor eu”.

Florin Chisim – purtător de cuvânt ISU Gorj: ”Un bărbat și o femeie, care erau conștienți și nu erau încarcerați. Aceștia au primit ajutor calificat la fața locului, iar ulterior au fost transportați la spital”.

Traficul rutier a fost blocat pentru aproape patru ore, timp în care pe șosea s-au format cozi kilometrice.

Cristi Tudor – reprezentant DRDP Craiova: ”Capul tractor este în râul Jiu căzut, iar semiremorca a rămas de-a doua pe partea carosabilă, blocând în totalitate traficul rutier”.

După câteva ore, în zonă a fost adusă o macara de mare tonaj cu ajutorul căreia circulația a fost reluată pe un singur sens, în jurul prânzului.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 09-08-2022 16:17