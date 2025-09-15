Șoferii pot verifica de azi online dacă mașina lor este vizată de o campanie de rechemare, direct pe site-ul RAR

Șoferii români pot verifica de azi, online, pe noua platformă a Registrului Auto Român, dacă mașina pe care o dețin este vizată de campania de rechemare.

Registrul Auto Român (RAR) a lansat pe site-ul oficial o secțiune dedicată campaniilor de rechemare inițiate de producătorii auto. Noua platformă, denumită „Campanii de rechemare”, le oferă utilizatorilor posibilitatea de a verifica rapid dacă mașina lor face obiectul unei astfel de campanii.

Secțiunea este gândită ca o interfață între șoferi și paginile oficiale ale reprezentanțelor auto din România, potrivit comunicatului RAR. Utilizatorii trebuie doar să selecteze marca vehiculului, urmând apoi instrucțiunile afișate pe site-ul producătorului sau reprezentantului oficial.

Reparațiile efectuate în cadrul acestor campanii sunt gratuite și suportate integral de producători, atâta timp cât lucrările vizează componenta defectă identificată de campanie.

Precizările RAR

„Știi dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare? Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) am creat secțiunea “Campanii de rechemare” pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de vehicule cu o soluție pentru verificarea existenței campaniilor de rechemare pentru respectivele mărci sau modele.

Această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide.

Pentru majoritatea mărcilor există posibilitatea interogării online a eventualelor campanii de rechemare, dar în unele cazuri informațiile pot fi accesate doar prin contactarea unui atelier din rețeaua producătorului. În aceste cazuri, am adăugat mesaje de informare și atenționare a utilizatorilor.

Scopul realizării acestei secțiuni este de a îndruma deținătorii de vehicule să adopte o atitudine proactivă și să verifice din propria lor inițiativă existența campaniilor de rechemare demarate de diferiții producători de mașini. Pagina va fi constant actualizată, pe măsură ce vom identifica noi mărci auto sau în cazul mărcilor pentru care producătorul nu a pus încă la dispoziție un website pentru verificarea campaniilor de rechemare.

Reparațiile și activitățile necesare remedierii unei neconformități dintr-o campanie de rechemare sunt efectuate gratuit, suportate de producătorul mărcii, dacă operațiunile vizează exclusiv componenta pentru care s-a inițiat campania.

Recomandarea noastră este să nu ignorați posibilitatea ca vehiculul pe care îl conduceți să fie inclus într-o campanie de rechemare, chiar dacă presupusa problemă tehnică vi se pare nesemnificativă!”

Aproape 100.000 de autovehicule fabricate între 1998 și 2019 sunt vizate de rechemări în service din motive tehnice. Dintre acestea, aproape 14.000 au probleme ce afectează siguranța activă, iar peste 85.000 pot prezenta riscuri privind siguranța pasivă.

Autovehiculele rechemate în service sunt construite între 1998 şi 2019 de producătorii: Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Cupra, Dodge, DS, Ferrari, Ford, Honda, Jeep, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen.

