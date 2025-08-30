RAR vrea să cumpere piese şi accesorii pentru fotocopiatoare în valoare de 3 milioane de euro

30-08-2025 | 14:50
RAR
Registrul Auto Român (RAR) intenţionează să cumpere piese şi accesorii de fotocopiatoare, valoarea totală estimată a contractului fiind între 13,3 milioane lei şi 16,3 milioane lei.

Vlad Dobrea

Potrivit unui anunţ de participare postat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

"Obiectul acordului-cadru constă în achiziţionarea de consumabile pentru tehnica de calcul şi livrarea acestora în reprezentanţele Registrului Auto Român-RA, achiziţie care se realizează din fonduri proprii.", se menţionează în anunţ.

Criteriul de atribuire al contractului este "cel mai bun raport calitate-preţ", tipul procedurii licitaţie deschisă, iar termenul-limită pentru primirea ofertelor este 1 octombrie 2025, ora 15:00. Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru, contractul urmând să fie încheiat pe o perioadă de 36 de luni.

Registrul Auto Român este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) ca autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranţei rutiere, protecţiei mediului înconjurător şi asigurării calităţii. 

