Potrivit sursei citate, returnarea tânărului în Republica Moldova a fost făcută sub escorta Jandarmeriei, el primind şi interdicţia de a mai intra în România, dar şi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene pentru o perioadă de şase luni.



De asemenea, cetăţeanul moldovean a primit şi o sancţiune contravenţională.



"Poliţiştii de imigrări, în cooperare cu jandarmii, au depistat un bărbat, în vârstă de 24 ani, cetăţean al Republicii Moldova, care apela în mod repetat la mila publicului. Ca urmare a celor constatate, acesta a fost sancţionat contravenţional de jandarmi, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 (republicată), pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, respectiv pentru apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte. În continuarea verificărilor, poliţiştii de imigrări au constatat că persoana în cauză nu respecta scopul pentru care i-a fost permisă intrarea şi şederea pe teritoriul României, încălcând astfel prevederile legale în vigoare. În consecinţă, poliţiştii de imigrări au emis pe numele acestuia o decizie de returnare sub escortă, fiind escortat până la punctul de trecere a frontierei", se precizează în comunicatul IGI.

