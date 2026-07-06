Ministrul de Externe interimar Oana Ţoiu a fost întrebată despre afirmaţia premierului polonez Donald Tusk că a primit informaţii de la aliaţi că următoarele luni sunt critice din cauza războiului din Ucraina şi dacă România a primit un astfel de avertisment.

”În ceea ce priveşte riscurile care sunt generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, aici, în formatul aliat, această discuţie este una prezentă încă de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, atât în ce priveşte riscurile de securitate, aşa cum s-a văzut în ultimele luni, privind incursiunile de drone, efectul pe care îl are războiul de la graniţa noastră, cât şi o mai bună pregătire în format aliat NATO, pentru a putea să avem capacitatea comună de descurajare şi, de aceea, este foarte important acest Summit de la Ankara pentru a reafirma articolul 5 şi angajamentul comun pentru securitatea colectivă”, a spus ministrul interimar de Externe.

Ţoiu a menţionat că, în ceea ce priveşte riscurile la care este supusă fiecare ţară, aici poziţia României a fost foarte clară întotdeauna, că este nevoie de o investiţie suplimentară pentru a proteja Flancul estic, pentru că noi suntem ţări la graniţă pe războiul şi acest lucru evident că înseamnă o nevoie suplimentară”.

”Aceasta va fi una dintre temele pe care le vom aborda în Summit în fiecare dintre formate, fie că vorbim de întâlnirea minştrilor de externe, avem o întâlnire de lucru dedicat, împreună cu Ucraina, fie că vorbim de întâlnirea minştrilor de apărare care au de asemenea un format de lucru al miniştrilor apărării şi evident întâlnirea liderilor” a mai arătat Ţoiu.