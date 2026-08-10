A fost atacată duminică seară, în timp ce ajuta o pacientă. Aceasta fusese deja consultată de medicul de gardă, dar se impunea şi un consult psihiatric, într-o altă clădire.

În drum spre ambulanţa care urma să o ducă acolo, pacienta de 63 de ani a devenit agresivă şi a început să o lovească cu pumnul pe angajata spitalului.

Poliţiştii au fost chemaţi la faţa locului şi l-au încătuşat şi pe soţul pacientei, pentru că era recalcitrant.

Infirmiera are un traumatism cranio-facial şi faţa tumefiată. A primit ajutor medical, dar nu a rămas în spital. Şi agresoarea a fost externată.

Recomandări Video

Acum, amândouă urmează să fie chemate la audieri, după ce autorităţile au deschis un dosar pentru lovire. Și reprezentanții spitalului au anunţat că vor depune plângere penală.