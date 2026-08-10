A fost atacată duminică seară, în timp ce ajuta o pacientă. Aceasta fusese deja consultată de medicul de gardă, dar se impunea şi un consult psihiatric, într-o altă clădire.

În drum spre ambulanţa care urma să o ducă acolo, pacienta de 63 de ani a devenit agresivă şi a început să o lovească cu pumnul pe angajata spitalului.

Poliţiştii au fost chemaţi la faţa locului şi l-au încătuşat şi pe soţul pacientei, pentru că era recalcitrant.

Infirmiera are un traumatism cranio-facial şi faţa tumefiată. A primit ajutor medical, dar nu a rămas în spital. Şi agresoarea a fost externată.

Acum, amândouă urmează să fie chemate la audieri, după ce autorităţile au deschis un dosar pentru lovire. Și reprezentanții spitalului au anunţat că vor depune plângere penală.