Medicii au lucrat cot la cot, în sala de operație, cu un echipaj de la descarcerare, pentru a salva un copil de doi ani care și-a prins mâna într-un tocător electric.

Vă avertizăm că urmează imagini greu de privit!

După teribilul accident casnic, băiețelul din Reghin a fost transportat de urgență la spitalul din Târgu Mureș. Când l-au văzut, medicii au cerut ajutorul pompierilor de la descarcerare pentru a elibera mâna copilului.

Plt. maj. Tufă Andrei Iulian, șef gardă de intervenție: „Sub coordonarea medicală, am intervenit pentru a dezasambla mașina de tocat, piesă cu piesă. // Intervenția a fost una atipică, prezentând un grad de dificultate ridicat, atât din punct de vedere tehnic, cât și emoțional. Eram sub presiunea timpului, deoarece își putea pierde acel membru sau chiar viața.”

Plt. adj. Gabor Casian, comandant de echipaj: „A fost o intervenție specială. Suntem și noi părinți, stresul a fost mult mai mare și emoțiile au fost pe măsură. A fost dificilă. Timpul era foarte scurt. A fost și distanța mare pentru a ajunge de la Reghin la Târgu Mureș.”

Imediat ce a fost îndepărtat aparatul casnic, copilul a fost operat de urgență și a rămas internat în secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Mureș.