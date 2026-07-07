Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

Vremea
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Shutterstock

Meteorologii au emis două avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile până miercuri seară. Sunt anunțate vijelii, descărcări electrice, grindină și averse torențiale în cea mai mare parte a țării, cu rafale ce pot depăși 80 km/h.

autor
Aura Trif

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică, ce vizează mai multe regiuni ale țării.

Zonele vizate de furtuni

Prima avertizare este valabilă de luni, 7 iulie, ora 23:00, până marți, 8 iulie, ora 12:00. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei sunt așteptate intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, descărcări electrice și averse. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat.

Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate vor apărea încă de marți după-amiază și seară, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei, dar izolat și în restul țării.

A doua avertizare intră în vigoare miercuri, 8 iulie, la ora 12:00, și este valabilă până la ora 23:00. În cea mai mare parte a țării sunt prognozate vijelii și intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse rafalele pot depăși 80 km/h.

De asemenea, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 l/mp, iar izolat vor depăși 30-40 l/mp.

Cum va fi vremea în Capitală

Pe parcursul zilei de marți, vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime de 30-32 de grade și minime cuprinse între 16 și 19 grade. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt posibile înnorări temporare, averse slabe și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi reduse, de 2-6 litri pe metrul pătrat, iar vântul va sufla slab și moderat.

Miercuri, începând cu orele după-amiezii, instabilitatea atmosferică se va accentua. Sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze, în general, de 50-70 km/h, vijelii, averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă pot ajunge la 5-15 litri pe metrul pătrat.

Chiar dacă temperaturile maxime vor rămâne ridicate, de 30-32 de grade, meteorologii avertizează că vremea va deveni instabilă în a doua parte a zilei de miercuri, când sunt așteptate fenomene specifice sezonului cald.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: cod furtuni, ploi, grindina, anm, cod galben, instabilitate atmosferica, prognoza meteo,

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Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

Meteorologii au emis două avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică, valabile până miercuri seară. Sunt anunțate vijelii, descărcări electrice, grindină și averse torențiale în cea mai mare parte a țării, cu rafale ce pot depăși 80 km/h.

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