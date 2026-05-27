„Am decis să transformăm spațiile fostei fabrici, acum părăsite, într-un hub modern de business și afaceri. Urmează ca, împreună cu ADR-NV, să accesăm o finanțare europeană pentru a înființa pe fosta platforma industrială un Centru Regional de Sprijin pentru activitatea de inovare, cercetare și transfer tehnologic, care va păstra și numele Clujana. Acesta se va regăsi într-o hală din ansamblul Clujana, aflat în patrimoniul Consiliului Județean Cluj. Renovarea și dotarea din fonduri europene vizează platforma în totalitate, iar întreg imobilul rămâne al administrației județene, reabilitat”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Toate spațiile clădirii vor fi modernizateInstituția precizează că toate spațiile existente în acest moment pe platforma Clujana vor intra într-un amplu proces de modernizare și consolidare, iar clădirea va fi dotată cu echipamente specifice.

„Viitorul hub va integra funcțiuni complementare esențiale pentru dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, respectiv: un „FabLab” dedicat prototipării și dezvoltării de produse, un incubator de afaceri destinat startup-urilor și antreprenorilor inovatori, precum și dezvoltarea de servicii de transfer tehnologic și conectare între mediul universitar, cercetare și companii”, se arată în comunicatul de presă emis de Consiliul Județean Cluj.

Cea mai mare fabrică din estul Europei

Clujana a fost o fabrică de încălțăminte din municipiul Cluj-Napoca, înființată în anul 1911. În anii '80 fabrica ajungea cea mai mare de acest gen din estul Europei. Atunci avea 8.000 de angajați, cu secții proprii de tăbăcărie, fabrici de tălpi, de încălțăminte, și articole din cauciuc.

După 1989, Clujana decade, ajungând să fie declarată falimentară în 1999 și închisă. În 2003, Guvernul a decis trecerea pachetului de acțiuni majoritar în proprietatea județului Cluj și administrarea Consiliului Județean.În 2004 se redeschide o secție a fabricii cu doar 35 de angajați, secție care se extinde de-a lungul anilor, ajungând în 2009 la peste 300 de angajați.