Totuși, conducerea instituției admite că Poșta Română este încă prea mică pentru a deveni un actor important pe piață și spune că obiectivul principal rămân serviciile considerate esențiale pentru stat, ca distribuirea pensiilor și a beneficiilor sociale.

Centrul se întinde pe aproximativ 12.000 de metri pătrați și este dotat cu benzi automate și sisteme inteligente de sortare. Potrivit reprezentanților poștei, poate procesa până la 7.000 de colete pe oră și nu numai.

Corespondent PRO TV: „Banda automată de sortare a plicurilor poate procesa până la 20.000 de plicuri pe oră și le poate distribui automat în funcție de județ, oraș sau chiar factor poștal, astfel încât plicurile să ajungă mai rapid la destinație. La Poșta Română ajung lunar aproximativ 20 de milioane de plicuri, iar reprezentanții companiei spun că serviciul de corespondență este unul dintre cele mai profitabile, chiar și în era digitală.”

Valentin Ștefan, directorul Poștei Române: „Miza noastră este să procesăm un număr cât mai mare de colete, într-o perioadă cât mai scurtă. De obicei, timpul de procesare este de aproximativ 10 ore, deci ne dorim ca în aproximativ 10 ore Poșta Română să poată procesa un avion întreg care aterizează la Otopeni. Un avion are undeva între 50 și 90 de tone, deci cu o putere de procesare de aproximativ 70.000 de colete, e un obiectiv pe care ni-l dorim.”

Compania pierde clienți constant

Poșta acoperă mare parte a serviciilor de curierat din afara Uniunii Europene, însă mulți clienți se plâng că pachetele rămân blocate zile sau chiar săptămâni la oficiul vamal.

Deși au intrat 60 de milioane de lei în modernizarea acestui hub, conducerea instituției spune că nu își propune să concureze direct marile firme private de curierat. În plus, compania încearcă de multă vreme să intre și pe piața lockerelor automate pentru colete, însă, deși au existat două tentative, proiectul nu a fost finalizat nici până acum.

Potrivit conducerii, Poșta Română pierde în fiecare an 100.000 de clienți. În prezent, 45% dintre pensionari și copii primesc pensia sau alocația acasă, în numerar, de la poștaș.