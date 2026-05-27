Tinerii adaptează cântece, fac repetiții și vor să creeze scene memorabile, dar și să se distreze după 6 ani grei de studii.

După ce au repetat luni întregi și au scris versuri, sute de studenți de la medicină din centrele universitare au pornit, cântând, pe străzi.

Purtând coronițe pe cap și baloane colorate în mâini, studenții timișoreni au cântat serenadele acolo unde și-au găsit profesorii, la spitalele unde au învățat și la universități.

Cosmin, viitor absolvent: „Cu puțin exercițiu am reușit să învăț câteva note bune, să reușesc să acompaniez formația."

Andreea, viitoare absolventă: „Îmi țineam lacrimile, încercam să nu-mi tremure vocea așa de tare, ce să fac, e emoționant."

La Cluj, viitorii absolvenți au cântat în curtea Spitalului de Urgență pentru Copii.

Băiat: „Serenadele reprezintă cea mai frumoasă perioadă din studenție."

Reacția medicilor nu s-a lăsat așteptată: au ieșit la geamuri și în curți ca să-i aplaude.

Condruța-Marinela Șoica, decan Facultatea de Farmacie din UMF Timișoara: „Eu și colegii mei am fost extrem de emoționați."

Anca Buzoianu, rector UMF Cluj: „Tradiția serenadelor a început o dată cu facultatea de medicină în 1872, deci are peste 150 de ani. Este vorba de o săptămână în care studenții merg pe la toate catedrele unde au învățat."

Viitor absolvent: „În clasa a 12-a ne-a prins pandemia și nu am mai apucat să cântăm Gaudeamus, de asta în special."

De acum, pentru studenții la Medicină urmează sesiunea, apoi examenul de rezidențiat.