Victimele își duceau traiul într-o anexă de 8 metri pătrați - pe post și de dormitor, și de bucătărie. Este și locul în care, aproape de miezul nopții, au izbucnit flăcările puternice.

Cele două nu au reușit să se salveze, probabil, pentru că dormeau. Când au sosit pompierii, întreaga construcție ardea violent.

Soțul a scăpat cu viață

Abia când au reușit să stingă focul, militarii au găsit trupurile carbonizate. Doar soțul femeii a scăpat cu viață.

În interiorul anexei a fost descoperită și o butelie, care pierdea gaz - o posibilă cauză a incendiului. Însă pompierii nu exclud nici varianta unui scurtcircuit. Cercetările continuă.