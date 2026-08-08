Locatarii de la două etaje ale imobilului au fost evacuaţi din cauza fumului, scrie News.ro.

Incendiul, a cărui cauză nu a fost stabilită încă, a izbucnit sâmbătă, 8 august, într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc de locuinţe situat pe strada Şelimbărului din municipiul Oradea.

„Apelul care sesiza producerea incendiului a fost primit în dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor în jurul orei 11:50, iar pentru gestionarea evenimentului, la locul indicat au fost mobilizate operativ, trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului 2 Oradea, cu două autospeciale de stingere şi o autospecială de lucru la înălţime, precum şi echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor. La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta deosebit de violent la nivelul întregului apartament, format din două camere, cu flacără deschisă şi degajări masive de fum, iar etajele 3 şi 4 ale imobilului erau inundate cu fum.”, au transmis oficialii ISU Bihor.

Echipajele de intervenţie ale instituţiei au lichidat incendiul în scurt timp, aproximativ 10 minute, iar în paralel au fost evacuate opt persoane care locuiau în apartamentele de la etajele trei şi patru.

Proprietara apartamentului în care a izbucnit focul a fost găsită moartă în interiorul locuinţei de către pompieri.